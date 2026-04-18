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Luego de que trascendió que la salud de Mirtha Legrand se encontraba en un estado delicado, la conductora utilizó sus redes sociales para romper el silencio acerca de cómo se siente.

“Como siempre les digo, la leyenda continúa… Sólo estoy resfriada, ¡La semana que viene vuelvo! Besito, chau chau”, escribió la conductora desde la intimidad de su hogar, acompañando el mensaje con tiernos emojis.

Invitados confirmados a “La noche de Mirtha”

Tras el contratiempo de salud de Mirtha, Juana Viale, su nieta, quien conduce “Almorzando con Juana” los domingos, confirmó que será la encargada de conducir el programa de la abuela.

“Hola, voy a hacer el programa de la abuela; les quiero contar a todos que no tiene nada, solo tiene tos y no puede venir; entonces, yo, ¿quién mejor que su nieta para hacer el programa del sábado por la noche? Así que mírenme el sábado y el domingo”, contó.

En la “Mesaza”, la acompañarán: Daniél Gomez Rinaldi, Edgargo Alfano (periodistas), Carolina Losada (senadora) y Ricardo Biasotti.

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