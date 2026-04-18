Luis Brandoni continúa internado en un sanatorio porteño tras sufrir una fuerte caída en su casa el sábado pasado; este viernes, la familia del actor de 85 años publicó un comunicado en el que dieron detalles del cuadro de salud.

“El Sr. Luis Brandoni sufrió, el sábado pasado, un accidente doméstico que le provocó una caída, con un golpe en la cabeza que derivó en un hematoma subdural”, expresaron.

Y, añadieron: “Actualmente se encuentra internad, bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución”.

Por último, concluyeron desde el círculo íntimo: “Se continuará informando, oportunamente, sobre su estado de salud”.

Luis Brandoni continúa internado y suspenden la obra para priorizar su recuperación

A raíz del problema de salud del protagonista, ya fueron canceladas, hasta nuevo aviso, las funciones de “Quién es quién”. “El objetivo es darle el tiempo necesario a Beto para su recuperación”, indicó el productor teatral Carlos Rottemberg.

El martes, el productor le dijo a “TN show”:” “Un día sin mayores cambios”; no obstante, indicó que le harían más análisis al actor para definir cómo proceder.

Asimismo, en las redes del Multiteatro también anunciaron la decisión de suspender la obra. “Informamos que, para acompañar la recuperación del Sr. Luis Brandoni -quien atraviesa un cuadro de salud de público conocimiento- la producción, el equipo artístico y la sala Multitabaris han decidido suspender la temporada de “Quién es quién” hasta nuevo aviso”.

Qué le pasó a Luis Brandoni

El lunes, Rottemberg confirmó, Brandoni, sufrió una caída en su casa y quedó internado en observación en un sanatorio porteño.“Efectivamente está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa”, aseveró.

Además, aclaró que la obra también había sido frenada “debido a una dolencia de Soledad” y, por eso, “desde el viernes se detuvo la temporada”.

“Lo de Brandoni, que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio, no es un ACV como se dijo, en un principio sino un hematoma producto del propio golpe, que hay que controlar hasta su absorción”, finalizó.

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