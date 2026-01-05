Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno Nacional reactiva las negociaciones para conquistar los votos necesarios que le permitan sancionar la Reforma Laboral que tanto ansía el presidente Javier Milei. Una de las promesas del gabinete nacional para este semestre que acaba de iniciar.

Bajo ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Chubut el próximo miércoles 7 para reunirse Ignacio Torres y tiene en mente un cronograma de visitas para el mes de enero, informaron fuentes oficiales del Ministerio del Interior de la Nación a La Opinión Austral.

“El objetivo es desembarcar en al menos 10 provincias en la previa a la prórroga de las sesiones extraordinarias” en el Congreso de la Nación.

Chubut fue elegida como la provincia que marcará el punto de partida del diálogo federal que busca llevar adelante el gobierno de Javier Milei con al menos diez gobernadores durante enero. El objetivo es alcanzar acuerdos que permitan sacionar la Reforma Laboral.

El proyecto de “Modernización Laboral” es una de las principales aspiraciones de Javier Milei a que la mesa chica que define la estrategia legislativa logre la sanción este verano, señaló “Noticias Argentinas”.

En paralelo a la actividad del exlegislador del PRO, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactiva las conversaciones del equipo legislativo designado, en calidad de interlocutor de Javier y Karina Milei, para replicar el accionar que logró la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

En eso trabajaron las espadas Patricia Bullrich y Martín Menem en el Senado y Diputados respectivamente junto al equipo compuesto por el ministro del Interior, el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Demandas de Chubut

Durante su última reunión, que data de una semana atrás, mientras el Senado discutía la Ley de Leyes, el chubutense anticipó que elevaría la demanda por los fondos retenidos por el Estado en materia de caja previsional provincial a la Corte Suprema. Desde la provincia aseguran que se trata de un monto por encima de los 51.000 millones de pesos.

Desde el Ministerio del Interior aseguraron que escucharán los reclamos de cada provincia e intentarán dar lugar a soluciones en base a lo habilitado por el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo. Además, reafirmaron que la idea de los recorridos es “llevar adelante los acuerdos que permitan la sanción de la ley de reforma laboral”.

Lo propio harán Bullrich y Menem con los bloques aliados de cara al fin de semana para aceitar las conversaciones e intentar limar las diferencias que los socios exponen sobre el articulado de la reforma.