En diciembre de 2022, Camila Mayan y Alexis Mac Allistar le pusieron un punto final a la relación tras cinco años juntos. Desde ese momento, el futbolista se puso en pareja con Ailén Cova, su mejor amiga de la infancia. A casi un año y medio de la escandalosa separación, la ex del jugador expresó, en reiteradas ocasiones, las feas actitudes que tuvo él hacia su persona. Recientemente, durante el streaming “Patria y familia” (Luzu TV), la influencer se volvió a referir a una desagradable actitud que tuvo Alexis luego de la ruptura y los usuarios en la red social “X” se indignaron.

La escandalosa confesión de Camila Mayan sobre Alexis Mac Allister

Camila, confesó: “Me voy de donde yo vivía y me traigo acá, a la Argentina, lo que puedo. Había un montón de cosas que eran sólo mías, que no compartíamos… libros, accesorios… lo dejé guardado en un cuarto, que hacía de escritorio y, después, la señora que iba a limpiar me puso todo en cajas”.

“Cuando la casa se iba a desocupar, le pedí a la dueña si me podía mandar las cajas, que eran 6, a la casa de una amiga que vive allá, porque no me las quisieron mandar ya que, supuestamente, era muy caro”, manifestó, dejando a todos indignados, ya que Alexis juega en un equipo inglés y gana fortunas.

Luego, prosiguió: “Mi amiga, recibe las cajas, me manda fotos y veo sólo dos, pero pensé que era como una muestra, y… no, cuando fui de visita, la semana pasada, a su casa en Brighton, me siento a ver las cosas que había dejado y me encuentro que faltaban más de la mitad”.

Mayan dijo que “decidió “fingir demencia” para preservar su paz mental”, pero admitió que “la situación le generó mucha bronca”.

Por último, molesta, expresó: “Uno sigue entendiendo los manejos”.

Tras el clip que se viralizó, los usuarios en la redes se manifestaron en contra del futbolista; entre los comentarios, se podía leer cosas como: “Ese, es mi enemigo personal”; “qué forro”; “cómo vas a ratonear así”; “cada vez lo odio más”.

