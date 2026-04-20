Luis Brandoni formó parte del elenco de La Patagonia Rebelde, película dirigida por Héctor Olivera y basada en el libro de Osvaldo Bayer sobre las huelgas patagónicas de 1921 y 1922. El rodaje se desarrolló en 1974 en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, entre ellas Río Gallegos, Puerto Deseado, San Julián, El Calafate y Gobernador Gregores.

La producción trasladó equipos técnicos y artísticos a la región y sumó a habitantes locales como extras. El proyecto contó con la participación de actores como Héctor Alterio, Federico Luppi y Pepe Soriano, junto a Brandoni.

El paro de actores durante la filmación

Durante una jornada de rodaje en una estancia cercana a Río Turbio, el equipo enfrentó una interrupción total de las actividades. Según relataron integrantes de la producción, un delegado gremial ordenó un paro debido a la demora en la entrega del refrigerio para los trabajadores.

Luis Brandoni, en su rol dentro de la Asociación Argentina de Actores, intervino en la medida. La decisión detuvo el trabajo en el set hasta que llegó la merienda prevista para el equipo. El episodio generó un intercambio entre miembros de la producción en un contexto de tiempos ajustados para finalizar la película.

Contexto de producción y dificultades

El rodaje de La Patagonia Rebelde se realizó en un período de conflictos políticos y sociales en el país. El equipo debió cumplir plazos acotados y resolver cuestiones logísticas en locaciones alejadas de centros urbanos.

El director Héctor Olivera y el equipo técnico organizaron la filmación en distintos puntos de la provincia. Las primeras escenas se registraron en cercanías de Puerto Deseado y luego continuaron en estaciones ferroviarias y estancias.

Tras completar el rodaje entre enero y marzo de 1974, la producción avanzó con rapidez en la postproducción para concretar el estreno.

El papel de Luis Brandoni en la película

En La Patagonia Rebelde, Luis Brandoni interpretó a Antonio “El Gallego” Soto, dirigente de la Sociedad Obrera de Río Gallegos. El personaje representó a uno de los líderes de las huelgas rurales en la Patagonia.

La película reconstruyó los hechos ocurridos durante los conflictos laborales en el sur argentino y utilizó escenarios reales de Santa Cruz para su desarrollo.

Estreno, censura y reconocimiento internacional

El film se estrenó en 1974 y obtuvo el Oso de Plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín ese mismo año. Luego, la película fue censurada durante varios años en Argentina.

Recorte del diario La Opinión Austral del 17 de enero 1974. El martes anterior había comenzado el rodaje de “La Patagonia Rebelde”.

Recién en 1984, tras el retorno de la democracia, el público volvió a acceder a la obra en salas del país.

La huella de Brandoni en Santa Cruz

La participación de Luis Brandoni en La Patagonia Rebelde dejó un registro de su trabajo en territorio santacruceño. El rodaje generó actividad en distintas localidades y convocó a vecinos para formar parte de la producción.

Héctor Alterio con Luis Brandoni en “La tregua”, compañeros de rodaje también en “La Patagonia Rebelde”.

El episodio del paro durante la filmación quedó como uno de los hechos registrados en el proceso de realización de la película, en el marco de la organización sindical de los actores en ese período.