Un episodio lleno de talento, emociones y humor inesperado se vivió en el nuevo ciclo de “La Voz Argentina” (Telefe), cuando Brandon Rivero, un joven de 23 años oriundo de Viedma, Río Negro, protagonizó uno de los momentos más comentados del reality. Su performance sobre el escenario no solo fue recordada por su interpretación de “La gloria eres tú”, el clásico popularizado por Luis Miguel, sino que, antes de cantar, reveló que se cayó, lo que generó la risa de los coaches.

Como es habitual en las audiciones a ciegas, los participantes ingresan al escenario esperando cautivar con su voz a los exigentes jurados; Brandon, quien aguardaba ese momento desde hacía meses, sufrió un inesperado accidente al ingresar al escenario: tropezó y cayó ante la mirada del público, aunque pasó desapercibido para los jurados, ya que estaban dados vuelta.

Después de interpretar su canción acompañado por su guitarra, Luck Ra fue el primero en elogiarlo; el artista valoró su voz y potencial como músico. “Me gusta mucho tu voz y decidí darte un voto de confianza, más allá de todo. He notado un par de fallas, pero veo un lindo color de voz y, siento, que vamos a poder trabajar esas dos cosas juntos. Realmente, me pone muy feliz”, manifestó.

El clima distendido permitió que Brandon, lejos de ocultar lo sucedido, relatara lo que le pasó antes de hacer su performance. “Me da bronca, qué pel…, cómo me caí”, dijo, entre risas, provocando la reacción inmediata de los presentes; Lali Espósito, atenta a los detalles del show, explicó que no habían visto el accidente porque estaban de espaldas, pero notaron algo extraño por las expresiones del público: “Cuando él estaba entrando, te diste un terrible palo; no lo vimos nosotros, porque estábamos dados vuelta”, dijo la actriz.

Juliana Gattas, agregó que la reacción del público fue lo que los alertó sobre lo que había ocurrido; en este marco, Brandon aportó una descripción que dejó en evidencia su sentido del humor: “Me hice pelota, encima, me caí en cámara lenta. No podía creerlo”, indicó. El ambiente relajado facilitó las bromas por parte de los coaches, quienes, incluso, imaginaron que esa caída podría convertirse en una especie de cábala para sus futuras presentaciones.

Finalmente, Brandon agradeció la oportunidad. “Estoy muy contento. Luck Ra, gracias. Estoy muy enojado, porque practiqué mucho tiempo y salió todo…”, señaló, dejando en claro su dedicación y compromiso con su participación en el concurso.

Antes de retirarse del escenario, pidió saludar a los jurados, quienes aceptaron con amabilidad; en ese instanre, la producción mostró en la pantalla gigante la repetición del accidente, provocando la risa de todos los presentes.

