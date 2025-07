Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el picante descargo que hizo La China Suárez en contra de Benjamín Vicuña, donde lo acusó de “mal padre”, infiel y adicto luego de que él no dejara viajar a su hijas a Turquía, Ángel de Brito reveló que, ante estas acusaciones, el actor no pudo ver a las niñas; en este marco, la actual novia de Mauro Icardi se defendió y, el conductor, le respondió sin filtro.

“En estos tres días, Benjamín, no pudo ver a sus hijos. Hoy le tocaba tenerlos y fue imposible; su exsuegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y, el abogado, sin respuesta”, detalló el conductor de “LAM” (América TV).

“Al no poder contactarlos, fue a buscarlos a la casa; nadie le contestaba y el encargado le dijo que “no sabía nada”. Fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto. Hay video de Benjamín en la puerta de la casa de la madre de los niños. En la comisaría, le dijeron que “debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana; hoy, fue feriado”, añadió.

De Brito, también, se refirió a la situación de los menores. “Los últimos días no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Siempre pierden los pibes que quedan en el medio de estos locos”, lanzó, indignado.

Ante estos posteos, La China se puso furiosa y no tardó en responder; en sus historias de Instagram, la actriz subió una captura de pantalla con la información difundida por De Brito y un chat con un audio de Vicuña, donde informaba que los chicos se quedarían con él. “Odio hacer esto, pero a los mentirosos, mala leche, se los desmiente con pruebas. ¿De qué impedimento de contacto hablan?”, manifestó, desacreditando el periodista.

Y, prosiguió: “¿De qué impedimentos hablas, Ángel?. No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre con mi niñera a cargo. A pesar del escándalo que hicieron con mis hijos hoy, como cada vez que se tienen que ir a casa de su papá”.

“Me callé años; se terminó y ya no me van a pisar más”, remarcó Suárez, dejando en claro que no piensa seguir en silencio.

Esto no le importó a Ángel, ya que le contestó a La China y lanzó picantes declaraciones: “Mala leche es comerse a los maridos de Tobal, Pampita y Wanda; entre otras. El impedimento de contacto es el que quiere denunciar Vicuña. ¿Qué prueba es un chat con Lulu? Mentirosa serial. Te encanta ser mediática y estás en otro continente leyéndome y contestando lo que dice tu ex”, indicó.

Y, agregó una frase filosa: “En la cultura japonesa, la honestidad y la cortesía son valores muy importantes. Evidentemente, tu sangre es solo mediática”.

Por último, De Brito, contó: “Vicuña fue a la comisaría, ingresó y no hizo denuncia formal; habló con su abogado, por teléfono, y se fue; fue esta tarde en la de la comuna 14… El abogado de sangre mediática le dice a la producción de “LAM “que, los hijos, ahora sí están con él, cenando”, cerró.

