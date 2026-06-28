El fallecimiento de Ernestina Pais continúa generando una profunda conmoción en toda la comunidad artística loca; en una jornada marcada por la desolación y el respeto, José María Muscari expresó su dolor durante el último adiós a la periodista; el reconocido creador teatral se acercó al establecimiento fúnebre para acompañar a los seres queridos de la conductora.

Visiblemente conmovido por el trágico desenlace de su colega, quien perdió la vida luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa en la localidad bonaerense de San Isidro, el productor dialogó con los cronistas; en sus declaraciones, transmitió el estado de estupefacción que comparten todos aquellos que formaban parte del círculo de confianza y de los proyectos laborales de la periodista.

Frente a los micrófonos de los diferentes medios, el director teatral intentó poner en palabras el sentimiento de vacío colectivo que produjo el accidente. “Tanto yo, como todas las personas que la amábamos, todavía no podemos reaccionar”, indicó Muscari, con angustia, por la triste pérdida.

A pesar de las lógicas dificultades para encontrar consuelo en un momento de tanta vulnerabilidad, el realizador buscó rescatar la vitalidad que caracterizaba a su colega en cada proyecto compartido. “No se encuentran muchas palabras, trato de recordarla con el mayor lugar de alegría que ella tenía”, comentó, aunque recalcó que atraviesa un profundo dolor que lo moviliza por completo.

Para concluir su breve intervención antes de reingresar al recinto fúnebre, el productor se tomó unos instantes para interactuar, de forma muy respetuosa, con los trabajadores de prensa que se encontraban realizando las guardias periodísticas correspondientes; el artista reconoció la calidez con la que se estaba tratando la cobertura de la tragedia hogareña en el transcurso de todo el fin de semana.

En sus últimas palabras de cara al público, reunido en las inmediaciones de la casa velatoria Zucotti, el director dejó una suerte de testamento emocional; con el firme propósito de preservar intacta la esencia carismática de su amiga, Muscari pidió una tregua al sufrimiento colectivo, y, concluyó: “Tratemos de recordarla como era: una persona luminosa, empática y feliz”.

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