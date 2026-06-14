María Becerra atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera artística, sin embargo, detrás de ese presente profesional, también existen experiencias personales muy difíciles que, la cantante, decidió compartir.

Durante una participación en un streaming realizado en Miami, la artista rompió el silencio acerca de los problemas de salud que enfrentó en los últimos años y que estuvieron vinculados a sus embarazos; en este marco, recordó episodios que dejaron una profunda huella en su vida.

“Se reventó como una trompa y tuve una hemorragia en 2023; ocurrió entre 2023 y 2025, fueron la pérdida de cuatro embarazos; el primero, fue un embarazo ectópico; después, fueron como dos abortos espontáneos. Yo no quería, pero, simplemente, pasó”, confesó, Becerra, al relatar el complejo proceso que atravesó.

La cantante también se refirió al delicado cuadro que sufrió durante su última internación, una situación que puso en riesgo su vida y que, hasta ahora, no había detallado públicamente. “La última fue la que casi me mata; mis signos vitales los perdí y estaba convulsionando; el médico dijo ;vamos a hacer todo lo posible, pero existe la posibilidad de que no sobreviva;”, reveló, generando conmoción entre los presentes.

A lo largo de los últimos meses, Becerra había compartido algunos aspectos de su estado de salud, aunque reconocía que, todavía, no tenía respuestas concretas sobre las causas de las pérdidas gestacionales; por ese motivo, decidió enfocarse en su bienestar antes de volver a intentar convertirse en madre. “Priorizo mi salud ante todo; hasta que yo no sepa qué tengo, no pienso volver a intentar nada”, había manifestado tiempo atrás.

El deseo de formar una familia es un tema sobre el que, la artista, ya se había pronunciado en otras oportunidades; a comienzos de marzo, incluso, habló de la incertidumbre que siente ante la falta de un diagnóstico preciso. “Creo que estoy en esa etapa de estar un poco frustrada con el no saber qué es lo que me pasa, con que todos los estudios salen bien y, entonces, ¿qué es lo que tengo? Creo que estoy en esa etapa como un poco medio de frustración, desesperación, de no estar encontrando qué es”, había contado.

“Eso es todo. No puedo tener bebés de manera natural, no puedo, porque pone en riesgo mi vida. Ya me dijeron que no puedo. Puedo tener una familia, pero no de forma natural”, reveló la artista.

Qué dijo J Rei, pareja de María Becerra, tras este difícil proceso

Quien también se refirió al difícil proceso fue J Rei, pareja de la cantante; en una entrevista radial, el músico recordó la angustia que vivió durante la internación de María y la impotencia que sintió al no poder aliviar su sufrimiento.

“Querés poner el cuerpo por ella y no podés. Ver a la persona que más amás en una cama de hospital… Ahí se te frena el mundo”, había confesado, visiblemente emocionado.

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