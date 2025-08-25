Your browser doesn’t support HTML5 audio

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sacude la política argentina ya tiene repercusión internacional. La denuncia por un supuesto sistema de sobornos, que involucra a funcionarios, empresarios y hasta al entorno más cercano del presidente Javier Milei, llegó a las portadas de los principales diarios del mundo.

La polémica estalló tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, quien fue removido de su cargo por el propio Milei. En esas grabaciones se describiría un mecanismo de comisiones ilegales vinculadas a la compra de medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad. La trama incluso salpica a Karina Milei, hermana del mandatario y una de las figuras más influyentes del Gobierno.

La noticia se expandió rápidamente en redes sociales y medios locales, hasta captar la atención de la prensa internacional, que advierte sobre las posibles consecuencias políticas y judiciales del caso.

Cómo reflejaron la noticia los principales medios del mundo

Bloomberg tituló que “Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas”, y advirtió que este caso podría impactar negativamente en los índices de aprobación del mandatario.

El Washington Post, uno de los diarios más influyentes del mundo, también cubrió el tema con un enfoque que hace hincapié en el alcance del escándalo dentro del núcleo presidencial. En su cobertura se refirió a una investigación en curso sobre un posible “esquema de kickbacks” (retornos) que “enreda al círculo íntimo de Milei”, y señaló a Karina Milei como una figura central dentro de la estructura.

En España, El País —de línea editorial crítica con Milei— publicó una nota bajo el título “Quién es quién en el escándalo por corrupción que toca a Milei y su hermana Karina”. Se enumeran los nombres implicados en la trama y se detalla el rol de Spagnuolo, desplazado tras la aparición de los audios. El texto contextualiza el caso en medio de una serie de turbulencias internas del Gobierno, y plantea que la denuncia podría tener efectos políticos duraderos.

También, El Mundo, de índole más conservadora, tituló: “El grupo parlamentario de Milei se rompe entre denuncias de corrupción”.  Además, dedicó su portada digital. En una nota a toda pantalla titulada “Un escándalo de corrupción afecta al núcleo duro de Milei: su hermana Karina, salpicada por las comisiones de fármacos”, el diario destaca que la funcionaria es apodada como “El Jefe” por el propio Presidente y apunta que su figura se ve comprometida por las declaraciones del exdirector de la agencia pública de discapacidad.

Por otro lado, el medio uruguayo El País informó con énfasis sobre la intervención judicial: “Escándalo en Argentina: incautan celular de exjerarca en medio de denuncias contra Javier y Karina Milei”. Según ese medio, el hallazgo del teléfono de Spagnuolo es un indicio clave en la investigación. La nota hace foco en el contenido de las grabaciones que describen un presunto sistema de sobornos asociado a contrataciones en el área de salud pública.

En Brasil, algunos de los diarios más importantes también dieron cobertura al tema. Folha de S. PauloO Globo y la revista Veja publicaron artículos que retoman los informes de la prensa argentina y remarcan el impacto político.

Medios como swissinfo.ch (Suiza)emol (Chile) abordaron el desarrollo del caso desde una óptica institucional, subrayando el rol de la hermana del presidente en la trama investigada.

