El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que sacude la política argentina ya tiene repercusión internacional. La denuncia por un supuesto sistema de sobornos, que involucra a funcionarios, empresarios y hasta al entorno más cercano del presidente Javier Milei, llegó a las portadas de los principales diarios del mundo.
La polémica estalló tras la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, quien fue removido de su cargo por el propio Milei. En esas grabaciones se describiría un mecanismo de comisiones ilegales vinculadas a la compra de medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad. La trama incluso salpica a Karina Milei, hermana del mandatario y una de las figuras más influyentes del Gobierno.
La noticia se expandió rápidamente en redes sociales y medios locales, hasta captar la atención de la prensa internacional, que advierte sobre las posibles consecuencias políticas y judiciales del caso.
Cómo reflejaron la noticia los principales medios del mundo
Bloomberg tituló que “Milei suma un escándalo de corrupción a su creciente lista de problemas”, y advirtió que este caso podría impactar negativamente en los índices de aprobación del mandatario.
