Elian Ángel Valenzuela, mejor conocido como “L-Gante”, había sido detenido por privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de drogas. En su momento, el abogado Alejandro Cipolla se encontraba representándolo hasta que decidió cambiarlo por otro letrado. A raíz de esto, el cantante confesó que “era poco serio”. Por este motivo, Alejandro dio una entrevista para “Mitre Live”, conducido por el periodista Juan Etchegoyen, e hizo unas fuertes declaraciones.

Los polémicos dichos de Alejandro Cipolla sobre L-Gante

Alejandro le confesó a Juan: “Vi la declaración que hizo Elian y no me pareció correcta ni acertada. Creo que no la merecía, después de haber trabajado tantos años con él”.

Y, continuó: “Lo poco serio fue contratar a un abogado que dijo que “él devuelve a su hija con olor a marihuana”, yo no pondría a alguien que diga que “yo devuelvo a mi hijo con olor a drogas”. Ahí está la seriedad que uno habla”.

Para concluir, hizo un fuerte descargo: “Aparte, hay honorarios que se están reclamando de mi estudio… No sé si viene por ese lado. Quizás, la seriedad a la que se refiere L-Gante tiene que ver con estos honorarios impagos. Por ahora, no voy a dar la cifra de cuánto le debe a mi estudio”.

L-Gante se refirió a su detención y reveló lo peor del encierro

El cantante habló con “TN” y le preguntaron “qué fue lo peor de haber estado encerrado”. Su contestación fue impactante.

Cuando le hicieron esta consulta, él no dudó en referirse a su hija Jamaica.

“Lo peor de estar encerrado fue perderme su crecimiento”, aseguró.

L-Gante confirmó que tuvo un romance con Wanda Nara.

En una entrevista con “ratingshow”, Valenzuela confirmó lo que se venía rumoreando hace meses: tuvo una relación con la modelo Wanda Nara.

Primero, se refirió a Tamara Baez: “Yo, en mi vida, tuve una sola novia que fue Tamara y me separé hace ya un año”. Ante esto, confesó: “Después de eso me emocioné con la fama”.

Pero, eso no es todo, sino que habló sobre Nara: “También, lo más cerca que estuve de una relación fue con Wanda Nara y hasta ahí. Lo demás… Todo de paso”.

El entrevistador, tras escucharlo, le consultó: “¿Hablaste con Wanda?”. Él, sin problema, dijo: “¿Al salir de la cárcel? Sí, piola. Mantengo siempre el contacto. Re de 10″.

