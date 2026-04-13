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El periodismo deportivo argentino atraviesa un momento bisagra. En apenas 28 días murieron Julio Ricardo, Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo, tres nombres fundamentales que marcaron durante décadas la manera de contar el fútbol en la Argentina. La seguidilla de fallecimientos no solo conmueve por su cercanía en el tiempo, sino que instala la sensación de cierre de una etapa histórica en los medios.

La noticia más reciente, conocida este lunes, fue la muerte de Julio Ricardo a los 87 años en Buenos Aires. Su partida terminó de configurar un escenario que ya venía golpeando fuerte al ambiente: en menos de un mes, desaparecieron tres voces que definieron estilos, formatos y miradas dentro del periodismo deportivo.

Entre el 16 de marzo y el 13 de abril, el periodismo deportivo argentino perdió a tres de sus figuras más representativas. Araujo falleció a los 78 años en Vicente López; Cherquis Bialo, a los 85, en la Ciudad de Buenos Aires; y Julio Ricardo, a los 87, tras complicaciones de salud mientras permanecía internado en la Clínica Zabala.

Más allá de las causas médicas —neumonía y deterioro progresivo en el caso de Araujo; insuficiencia respiratoria derivada de leucemia en Cherquis; y problemas cardiovasculares en Ricardo—, el dato central es generacional. Los tres compartían una misma matriz profesional: nacidos entre fines de los años 30 y principios de los 40, fueron parte de la escuela clásica que profesionalizó el relato deportivo en el país.

Tres estilos que definieron una época

Cada uno representó una forma particular de ejercer el oficio. Marcelo Araujo fue la voz que transformó la televisión futbolera, especialmente desde Fútbol de Primera, donde instaló un estilo más descontracturado, emocional y adaptado al lenguaje televisivo, acompañado por figuras como Fernando Niembro y Enrique Macaya Márquez.

Marcelo Araujo

Por su parte, Ernesto Cherquis Bialo encarnó el perfil del periodista de gráfica. Exdirector de El Gráfico y autor de más de 1.200 artículos, combinó profundidad, investigación y mirada histórica. También fue vocero de la AFA durante la gestión de Julio Grondona, ampliando su influencia más allá del periodismo.

Ernesto Cherquis Bialo

El tercer vértice lo completó Julio Ricardo, un comentarista sobrio y analítico, referente de radio y televisión. Su trayectoria incluyó ciclos emblemáticos como Tribuna Caliente, Todos los goles y Fútbol para Todos, donde se destacó por su equilibrio y claridad conceptual, rasgos cada vez menos frecuentes en la TV actual.

Julio Ricardo. El periodista deportivo y comentarista falleció a sus 87 años tras estar internado sus últimas semanas en la Clínica Zabala por complicaciones con su salud.

Una misma cultura profesional

Más allá de sus diferencias, los tres compartieron una misma cultura del oficio. Coincidieron, incluso, en pantalla: entre 2005 y 2006 formaron parte del programa 3 en el fondo (Canal 7), un espacio que combinaba relato, análisis y crónica con un enfoque hoy poco habitual.

Cherquis Bialo, Julio Ricardo y Araujo hicieron juntos Tres en el Fondo.

Esa experiencia conjunta sintetiza una generación que entendía el periodismo deportivo como un trabajo integral, donde la información, el análisis y el respeto por el juego eran pilares fundamentales.

Un vacío difícil de llenar

La muerte casi simultánea de estas tres figuras deja una pregunta abierta en el presente del periodismo deportivo: quiénes y cómo tomarán el relevo de una generación que no solo narró el fútbol, sino que ayudó a construir su identidad mediática.

No se trata solo de nombres propios. Con Julio Ricardo, Marcelo Araujo y Ernesto Cherquis Bialo se va también una forma de ejercer el oficio, de mirar el deporte y de contarlo. Y ese vacío, al menos por ahora, parece difícil de reemplazar.