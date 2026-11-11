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El papa León XIV visitó este miércoles el Complejo Penitenciario Federal de Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la última jornada de su gira por Argentina. Ante decenas de personas privadas de la libertad, llamó a encontrar en esa experiencia una oportunidad para reconstruir sus vidas, recuperar los vínculos familiares y volver a integrarse a la sociedad.

“Queridos hermanos, esto significa que aún en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundos que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para reiniciar sus vidas, como nos han compartido en los testimonios”, expresó el Pontífice.

El encuentro comenzó cerca de las 8 en el gimnasio del penal, donde León XIV fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez. También participaron el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, capellanes, trabajadores penitenciarios, voluntarios y familiares.

Los testimonios de Cristian, Maximiliano y Reinaldo

Uno de los momentos centrales de la visita fueron los relatos de Cristian, Maximiliano y Reinaldo. Los tres compartieron cómo atravesaron situaciones de adicción, rupturas familiares y detenciones, y cómo el acercamiento a la Iglesia modificó sus perspectivas de vida.

Cristian contó que el consumo de drogas y alcohol lo llevó a cometer delitos para sostener su adicción y lo alejó de su familia y de su trabajo. Sobre sus primeros días detenido, recordó: “Al momento de mi detención, durante las noches, no lograba dormir. La cabeza no me paraba, recordaba los consejos de mamá y me dolía no haberla escuchado a tiempo”.

Luego relató cómo encontró en la capilla un espacio para acercarse a la fe: “Allí sentí que no estaba solo, que Jesús me acompañaba y me llamaba al reencuentro con él. Decidí seguirlo, convencido de que él es el verdadero camino”.

Al finalizar, dejó un mensaje para quienes atraviesan situaciones similares: “Siempre hay una salida, y Dios escucha. Tengan fe y pongan de su voluntad, porque se puede salir adelante. Hay una nueva vida por vivir, y esas vidas están en Jesús”.

Maximiliano, por su parte, habló del tiempo que perdió lejos de sus hijas y del deseo de reconstruir su vida. “Durante muchos años, lo cotidiano en mi vida fueron las drogas y el alcohol. Vivía de noche, pasando días enteros sin dormir. Me alejé de mi familia y hoy me arrepiento profundamente de haberme distanciado y de haber perdido un tiempo con mis hijas, que ya no vuelve”, contó.

También expresó sus objetivos para cuando recupere la libertad: “Deseo construir una vida de bien, tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas viviendo una realidad sana y no una fantasía. Quiero volver a Dios y demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar, que siempre hay una vida nueva”.

El tercer testimonio fue el de Reinaldo, de 44 años, quien ya recuperó su libertad. “Hoy vengo a compartir mi testimonio con un corazón alegre, porque si bien es verdad que alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada”, dijo.

Y resumió el mensaje que buscó transmitir a los presentes: “Una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos para abrazarnos”.

El mensaje del Papa: el límite como oportunidad para cambiar

Después de escuchar a los tres hombres, León XIV compartió una reflexión sobre la experiencia del límite y cuestionó las falsas formas de poder asociadas a las drogas, el dinero fácil, la violencia y la corrupción.

“Muchas veces nosotros tomamos conciencia del límite a través del pecado y de sus consecuencias, ya sea por haber cometido un error, por haber sufrido a causa de una enfermedad o de la muerte de un ser querido”, señaló.

En ese marco, planteó que las dificultades no deben convertirse en un impedimento para cambiar. “Ciertamente el ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite”, afirmó.

El Pontífice también se refirió a las condiciones que atraviesan las personas detenidas y al impacto del encierro en sus vínculos. “Sé que este lugar, tanto en su estructura como en su organización, nos revela la dureza del límite, el hecho de no poder salir libremente, de no poder abrazar cada día a sus hijos e incluso de sufrir otro tipo de privaciones”, expresó.

“Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar”, agregó.

Sin embargo, sostuvo que la cárcel también puede ser un espacio de transformación: “Es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, supieron transformar el desierto de la propia existencia en un jardín fecundo”.

El pedido a las familias y a las autoridades

León XIV dedicó parte de su mensaje a los familiares de las personas detenidas y recordó que el encierro también repercute en quienes esperan afuera. Al referirse a la figura de Jesucristo, señaló que se identificó con los presos y que él mismo fue privado de su libertad antes de entregar su vida.

“Pidamos a Jesús cautivo que les conceda a todos fortaleza y sabiduría para que este tiempo de soledad, de aislamiento, no sea en vano, sino que se convierta en un tiempo de gracia y de salvación”, pidió.

También se dirigió al personal penitenciario, a los profesionales, voluntarios y agentes pastorales que trabajan en las cárceles del país. “Recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”, afirmó.

En otro tramo, reclamó que los establecimientos penitenciarios sean ámbitos más humanos y respetuosos, que favorezcan la recuperación y la reinserción social. Además, dirigió un mensaje a las autoridades y a la sociedad argentina para que acompañen a las nuevas generaciones.

“Acompañemos especialmente a nuestros niños y jóvenes. Eduquémoslos en los valores auténticos. Cuidémoslos, protejámoslos para que no caigan en las nefastas redes de la criminalidad”, sostuvo.

Y concluyó: “Somos parte de la misma familia humana”.

El cierre de la visita a Devoto y el viaje a Luján

Tras el encuentro, León XIV saludó a las personas privadas de la libertad, al personal penitenciario y a los integrantes de la Pastoral Carcelaria. También recibió distintos obsequios elaborados en establecimientos penitenciarios, entre ellos una estola confeccionada en la cárcel de Ezeiza, una artesanía de la Unidad 47 y un libro con mensajes de personas detenidas y voluntarios de distintas partes del país.

El Papa dejó el penal cerca de las 8:46 y partió rumbo a Luján, donde encabezó la última misa de su visita de cuatro días a la Argentina, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La agenda oficial previó luego la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, a las 13:30, y la partida del vuelo papal hacia Lima, Perú, a las 14.