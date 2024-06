Hace unos días, Tuli Acosta estuvo en el programa“Sería increíble” (Olga), donde acusó a su ex, Oky, de “violento” y aseguró que “hizo desaparecer a su perra un día que se habían peleado”; tras sus dichos, el cantante se defendió y expresó que “hablar no es gratis”. Por otro lado, él se encontraba saliendo con Sasha Ferro y, anteriormente, se pudo ver un video de cómo el joven maltrata al gato de la modelo. Recientemente, ella, a través de una historia de Instagram, dio un duro comunicado, en el cual contó que decidió ponerle un punto final a la relación.

Los fuertes dichos de Tuli Acosta sobre Oky

Tuli, reveló: “Me pasó que me entregué mucho emocionalmente y, al haberme aislado de las personas que me tenían a tierra, me empecé a creer todo lo que me decía. Yo, sentía que estaba siendo full sincera, transparente y, de repente, tener ese feedback de como ‘ah, soy esto…”.

@infopipix 💜 Tuli Acosta y el final de la relación con Oky 💜 @tuliacosta visitó @Olga en el especial del 3 de junio conducido por @natijota en el aniversario de los 9 años de la marcha “Ni una menos” y habló de su relación con el streamer y cómo sufrió maltrato psicológico 😔 “Incluso hoy en día hay muchas cosas que tengo que sanar”, aseguró la campeona del Bailando 2023 ❤️‍🩹 💜 La bailarina contó además que el momento clave de la ruptura fue cuando, luego de irse unas horas de su casa por una pelea, su perro desapareció y su pareja de ese entonces sólo pudo explicar que se había perdido: “Supuestamente se fue, pero era un Chihuahua pero viste como son… son mascotas miedosas que no se van a ningún lado. Yo llegué y ya no estaba. Eso fue la salida que tuve que tomar diciendo que me iba de esa casa” #niunamenos #tuliacosta #violenciadegenero #linea144 #stream #olga #youtube #viral #fyp ♬ sonido original – Infopipix

Ante esto, angustiada, sumó: “Después, me paso de tener la pérdida del ser más cercano que tenía, que era mi perrita. Un día, yo me peleé y me fui de la casa y, cuando volví, había desaparecido”.

Por último, recordó: “Supuestamente, se había ido y… era un chihuahua, que son miedosos, no se van a ningún lado; esa, fue la salida que yo ahí dije ‘me voy de esta casa’. Nunca supe qué pasó con mi perrita”.

La contestación de Oky a su ex, Tuli Acosta

Tras los comentarios de Acosta, Oky, reaccionó. “’No voy a decir nada, no voy a mencionar a nadie…’ fíjense, cómo ella nunca dice mi nombre, pero me menciona todo el tiempo, porque sabe que si dice mi nombre, yo le puedo hacer denuncia. Le habló a Burlando, le digo injuria, falsas acusaciones, difamación, que esto que lo otro”, disparó, enojado.

Al tiempo, que agregó: “Porque hablar, no es gratis, al menos, legalmente. Pero… bueno, obviamente, el manager le dijo ‘no seas boluda, no digas “Oky”, no digas “Octavio”. Dice ‘mi novio de cuarentena, 2020 al 2021′…. claramente, soy yo”.

Y, siguió: “Yo gente, ustedes saben, nunca menciono a mi ex, nunca, jamás, aunque eso me pudiese dar números y me pudiese dar cosas. Además, si yo me hubiera guiado por eso, probablemente no hubiera cortado con ella, hubiera seguido”.

Asimismo, aclaró: “Vamos con el perro primero, que es lo primero que quiero tocar, que es lo más importante. Nada, los perros, Tuli, son responsabilidad tuya, son tus perros. Aunque yo quiera que vivan con nosotros todos, son tus perros”.

El comunicado de Sasha Ferro anunciando que se separó de Oky

“Quiero comunicarles que mi relación con Oky, terminó; no se puede estar con una persona que no tiene responsabilidad afectiva, ni empatía, ni sabe lo que quiere”, comenzó diciendo la modelo.

Y, continuó: “Me duele comunicarles esto, porque la remé y luché mucho para seguir en la relación y poder solucionar nuestros problemas, pero… no puedo seguir destruyéndome a mí misma tratando de salvar a otra persona. Lo amé y lo amo. Me duele mucho esto, pero es lo mejor. No quisiera tener que hacer más cosas públicas, así que, espero, que todo se termine acá. Gracias. Me quedo con los mejores recuerdos”.

