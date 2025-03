Las fuertes e intensas tormentas que azotó Bahía Blanca, en la madrugada del viernes 7 de marzo, causaron destrozos y dejó pérdidas irreparables en la ciudad. El cantante Abel Pintos es oriundo de allí y, en diálogo con “Sábado en TN”, habló sobre la dura situación que se encuentra atravesando su familia y los vecinos de la ciudad.

El dolor de Abel Pintos sobre los destrozos que causó la tormenta en Bahía Blanca

“Parte de mi familia está allá; mi madre y uno de mis hermanos, sobrinos, abuela… gran parte de mi familia y, gracias a Dios, están bien, pero es un golpe anímico enorme”, expresó el artista.

Y, angustiado, continuó: “Es un desconcierto y una desesperanza muy grande, porque esto va a llevar mucho tiempo que se reactive y ni siquiera se sabe por dónde empezar”.

Luego, Pintos reveló cómo se encuentra su familia tras el fuerte temporal. “Mi familia me cuenta que es una desolación absoluta; no lo pueden creer. Mi mamá vive en pleno centro y estuvo casi dos días encerrada en su departamento… recién hoy pudo salir y camina por las calles de una ciudad que no reconoce. Los comercios destruidos”, indicó.

“Sobre todo la gente, la gente que perdió literalmente todo, gente desaparecida y quienes están bien y quienes no sufrieron daños grandes al lado de todo lo que pasó, con el alma rota. Es muy difícil. Es tu lugar, son tus vecinos”, agregó entre lágrimas.

En referencia a la ayuda que están realizando para su ciudad natal, el cantante, contó: “Tenemos un grupo de WhatsApp que quedó de la tormenta grande anterior, donde participamos muchas personas que tenemos la posibilidad de tener muchos contactos, artistas, deportistas… entonces, desde el minuto uno que el grupo está activo y mucha gente que está allá ya está trabajando, activamente, en el lugar; nosotros, que estamos lejos, estamos tratando de ayudar con las influencias que tenemos”.

En este marco, el cantante contó que lo que recaude con sus próximos conciertos será donado a Bahía Blanca. “Es para poder empezar a juntar lo que se pueda y ayudar con lo que se necesite ahora y lo que se va a necesitar más adelante, porque una de las cosas más angustiantes de todo esto, uno siendo de allá y conociendo los lugares que están y que se vieron más afectados, uno sabe bien que esto va a llevar mucho tiempo”, cerró.

