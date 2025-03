Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Viviana Canosa se prepara para su debut en El Trece con “Viviana en vivo” y uno de sus panelistas reveló quién será el primer invitado. El mismo es un periodista con el cual está enfrentada hace muchos años, por lo que fue una gran sorpresa para sus espectadores.

Esta información la dio a conocer Damián Rojo mediante su cuenta de “X”, que lo vendió como “una primicia bomba”; en este marco, reveló que “el primer invitado de “Viviana En Vivo” será Jorge Rial”.

Además, recordó su enemistad. “25 años después de no verse cara a cara se reencontraron y hablaron de todo”; incluso, aseguró que, de los nervios, ‘la conductora no durmió en toda la noche anterior, pero no se guardó nada de lo que tenía pendiente’, al igual que el periodista.

¿Por qué estaban enfrentados Viviana Canosa y Jorge Rial?

La guerra comenzó cuando Canosa decidió abandonar “Intrusos” (América TV) en el año 2003, ciclo que conducía Rial, luego de 20 años allí. En ese entonces, la periodista había lanzado algunos comentarios en su contra destacando un mal ambiente laboral.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la conductora se fue a “El nueve” para hacerse cargo de “Los Profesionales de Siempre”, el cual estaba en el mismo horario que el histórico programa de espectáculo, con quien iba a ser competencia directa.

De todas formas, luego de varios idas y vueltas mediante la red y la televisión, sumado a algunas denuncias y diferencias ideológicas, los periodistas decidieron limar asperezas y se reencontraron en una entrevista cara a cara para el debut en El Trece.

¿Cuándo vuelve Viviana Canosa a la televisión?

Canosa debuta el próximo lunes 10 de marzo a las 14:45 hs.

El programa estará al aire de lunes a viernes y contará con Gabriel Levinas, Damián Rojo, Mariano Roa, Débora D’Amato y Pampa Mónaco como panelistas.

