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Valentina Salezzi se casó con Marcos Bozz (apellido real Bozzolasco) tras cuatro años y medio de relación; la cocinera e influencer festejó su casamiento en Espacio Márquez, un elegante y moderno salón ubicado en el Hipódromo de San Isidro, donde la cámara de Ciudad Magazine estuvo presente para registrar todos los detalles de la celebración.

Para su gran noche, Valentina deslumbró con un imponente vestido de novia de corte princesa, confeccionado con un corset bordado, delicadas mangas caídas de encaje y una falda voluminosa de tul con capas y largo velo.

Completó el estilismo con el cabello recogido en un rodete tirante, una gargantilla brillante y un ramo de flores blancas con detalles en rojo.

Uno de los momentos más tiernos de la boda tuvo como protagonista a Mirtha, la adorada bulldog inglés de la pareja.

Los compañeros de Valentina en “La Mañana con Moria” dijeron presente; entre ellos, estuvieron: María Fernanda Callejón, Nazarena Di Serio, Federico Seeber, Guillermo Capuya y Gustavo Méndez.

La cocinera, también, invitó a Liliana Chelli, la duendóloga que participa habitualmente del ciclo de la One, mientras que, Moria Casán, arribó a la fiesta una vez que finalice su función teatral.

Además, asistieron a la boda más amigos y figuras del medio, como Julieta Nair Calvo —quien fue acompañada por su pareja, Andrés Rolando—, Melina Brizuela, Belu Lucius, Julieta Puente —junto a su marido, Facundo Miguelena.

Coco Fernández asistió junto a su esposa,Virginia Elizalde, mientras que Estefi Berardi fue acompañada por su novio,Félix Orsatti, y lució su pancita de embarazada.

Así fue el pedido de compromiso

En mayo de 2025, Valentina había anunciado que su novio le había propuesto matrimonio en una romántica sorpresa, con la complicidad de su adorada perra Mirtha.

“Me comprometí. El anillo lo eligió Fabián Medina Flores”, reveló en ese entonces .

Y, añadió, emocionada: “Me lo trajo mi perra Mirtha colgadito en una bolsa. Estoy muy feliz, no me lo esperaba. Te amo, mi amor. Vamos a ser muy felices juntos”.

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