El boxeador senegalés y nacionalizado argentino Bamba Niang protagonizó un hecho que trasciende el deporte. Tras un uppercut que impactó de lleno en su rostro, el santiagueño Agustín Chávez sufrió una fractura de mandíbula y debió ser trasladado al hospital inmediatamente.

Días después del parejo combate, Niang compartió un video en sus redes sociales pidiendo colaboración para solventar los gastos de la cirugía y la posterior rehabilitación de Chávez.

“Después de lo que pasa arriba del ring, somos todos hermanos y amigos”, expresó Niang.

El senegalés cerró con un emotivo mensaje: “Abrazo grande para él y todo su equipo. Les pido mil disculpas por lo que pasó, todos queremos ganar pero no de esta manera. Abrazo grande compañero”.

Un nocaut que derivó en un pedido de ayuda

El combate se resolvió en el cuarto asalto, cuando una potente derecha de Bamba dejó fuera de combate al boxeador santiagueño. Tras la intervención del cuerpo médico y la decisión de detener la pelea, la proridad pasó a ser la salud de Chávez, que debe someterse a una intervención quirúrgica.

El video del nocaut se viralizó rápidamente en redes sociales, y por señal de respeto, Bamba decidió eliminarlo de su perfil.

De Senegal a Argentina con hambre de campeón

Nacido en Watef, Senegal, Touba Niang llegó a Sudamérica en 2021 y desde 2024 desarrolla su carrera como boxeador profesional. Residente en Quilmes, combina los entrenamientos con su trabajo como vendedor ambulante.

Uno de sus sueños: ser campeón mundial representando a Argentina, la tierra en donde conoció el boxeo y cuya bandera lleva pintada en el pelo.

El boxeo como comunidad

La operación de Agustín “Bazooka” Chávez está programada para este martes y la comunidad del boxeo argentino se suma a la campaña organizada por Niang. Este gesto demuestra el lado humano y respetuoso del deporte caracterizado por los golpes.

Bamba Niang compartió una imagen de “Bazooka” Chávez antes de entrar al quirófano.