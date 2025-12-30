Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sofía Gonet, mejor conocida como “La Reini”, atraviesa un nuevo episodio de exposición mediática que, esta vez, tuvo consecuencias legales; durante el fin de semana, la influencer fue protagonista de una fuerte polémica luego de que circularan, en redes, imágenes en las que se la veía tomando sol en topless en la casa de un amigo, ubicada en un barrio privado de Nordelta; lejos de quedar solo en el terreno del escándalo virtual, el hecho derivó en una intimación formal por presunto exhibicionismo.

El conflicto se desató cuando el periodista Fede Flowers compartió las fotos de Gonet recostada, al sol, sin la parte superior de la bikini; aunque el posteo fue eliminado a los pocos minutos, las imágenes ya se habían viralizado; según trascendió, habrían sido tomadas dentro del country, lo que habría generado malestar entre algunos vecinos del lugar.

La versión se confirmó en las últimas horas, ya que, la propia influencer, decidió exponer la situación públicamente; a través de sus redes, mostró la carta documento que recibió, en la que se la intima a modificar su comportamiento. “Intimo a Usted para que de forma inmediata, total y absoluta, cese en sus conductas exhibicionistas”, señala, textualmente, el escrito.

El documento legal no se limita a ese punto; también, se le exige un cambio de actitud en su accionar público y privado. “Del mismo modo para que se abstenga de seguir extralimitándose en sus dichos que reflejan total falta de responsabilidad relacional y del respeto que amerita”.

Además, en la intimación se hace referencia a su rol mediático y a los compromisos asumidos en su carrera profesional; en este marco, se remarca que, la participante de MasterChef Celebrity, “está obligada, contractualmente, a preservar su imagen pública y reputación, a mantener en su vida privada una conducta ordenada y alejada de hechos que puedan ocasionarle descrédito público, escándalo, desprecio o ridículo”.

Por último, el escrito advierte que “la intimación se cursa bajo apercibimiento”, lo que implica que, en caso de reincidir en este tipo de conductas consideradas “indebidas”, la influencer podría enfrentar una sanción económica en forma de multa.

