Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del periodista Jorge Lanata, el sentimiento de pérdida sigue latente tanto en la esfera pública como en su círculo más íntimo; su ausencia ha dejado una marca profunda en los medios de comunicación, pero, en el plano personal, el dolor se manifiesta con mayor crudeza a través de los recuerdos de quienes compartieron sus días con él.

En esta fecha tan significativa, su viuda, la abogada Elba Marcovecchio, utilizó sus redes para expresar la complejidad de este primer año sin su compañero; a través de una publicación en sus historias de Instagram, acompañada por una imagen de su boda realizada en abril de 2022, la letrada volcó sentimientos de una honestidad desgarrador. “Un día, nuestro mundo se detuvo; la presencia de la ausencia en lo cotidiano, los planes sin destinatario, los abrazos que eran tuyos”, comenzó diciendo Elba.

El proceso de duelo para Marcovecchio, no ha sido lineal; en sus reflexiones, admitió haber intentado tapar el vacío con una agenda cargada de tareas para no enfrentar la soledad; sin embargo, confesó que, el consuelo, terminó llegando por otras vías. “Quise evadir el dolor del silencio con el bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas hasta que te encontré en mis sueños”. Como cierre de su mensaje, eligió una breve pero potente frase que resume su filosofía actual frente a la pérdida: “Love, not fear. Te amo infinito”.

Más allá de su innegable trayectoria en la prensa, el recuerdo de Lanata se mantiene encendido por la constancia de su familia; tanto sus hijas, Bárbara y Lola, como su esposa, han hecho del recuerdo un ejercicio mensual de resiliencia y cariño.

