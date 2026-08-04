Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mientras continúa atravesando un intenso conflicto judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por una imagen que nadie esperaba: desde Milán, la empresaria mostró un reencuentro familiar junto a Maxi López que, rápidamente, se viralizó.

La postal fue publicada durante las primeras horas del lunes y retrata, a todos, caminando por las inmediaciones del Duomo de Milán; del paseo, participaron: Maxi López, los hijos que ambos tienen en común, Constantino y Benedicto, las dos hijas de Wanda con Icardi y, también, Martín Migueles, la actual pareja de la empresaria.

La reacción de Wanda Nara tras conseguir los pasaportes de sus hijos

La imagen reflejó un clima de distensión y buena convivencia entre los integrantes de la familia, un escenario que contrastó con el complejo presente judicial que Wanda mantiene con el futbolista.

En este marco, a pocas horas de emprender el regreso a la Argentina, la modelo publicó una historia de Instagram en la que exhibió los nuevos pasaportes de sus hijos y celebró haber podido completar el trámite.

La imagen fue tomada desde el aeropuerto y muestra cinco pasaportes italianos sostenidos por distintas manos, en una postal que simboliza el cierre de un proceso judicial que se extendió durante varios días; sobre la fotografía, Wanda escribió una frase breve pero contundente: “Mami lo logró”, haciendo referencia a que, sus hijos, podrán volver a la Argentina.

El mensaje llegó después de que, un tribunal italiano, autorizara la emisión de los nuevos pasaportes de Francesca e Isabella sin necesidad del consentimiento de Mauro Icardi, lo que le permitió, a la empresaria, avanzar con la documentación necesaria para regresar al país junto a las menores; la decisión fue adoptada luego de que, Wanda, denunciara que los documentos originales habían sido robados durante su estadía en Italia.

La publicación, con los nuevos documentos, fue interpretada como un nuevo capítulo en la disputa pública con Icardi, ya que llega después del fallo judicial que destrabó la situación y habilitó el regreso de las niñas a la Argentina sin la autorización del futbolista.

Leé más notas de La Opinión Austral