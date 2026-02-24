Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Gabriela Granata

Con el frente parlamentario controlado, el Gobierno nacional avanzó en la consolidación de su vínculo con el sector empresario y recibió en la Casa Rosada a uno de los nucleamientos más influyentes del establishment económico: el Grupo de los Seis (G6).

El encuentro sirvió para ratificar el respaldo al principal proyecto debatido durante las sesiones extraordinarias impulsadas por el oficialismo: la reforma laboral.

Quiénes integran el Grupo de los Seis

El G6 reúne a representantes de los sectores bancario, financiero, comercial, agropecuario, industrial y de la construcción, y llegó al encuentro con una agenda alineada con los lineamientos del Ejecutivo.

Participaron de la reunión Francisco Gismondi (ADEBA), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina) y Rodrigo Pérez Graziano (Unión Industrial Argentina – UIA).

De izq. a der.: Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Manuel Adorni (Jefe de Gabinete), Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Rodrigo Pérez Graziano (Unión Industrial Argentina – UIA) y Francisco Gismondi (ADEBA).

Los empresarios fueron recibidos por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el secretario de Comunicación, Javier Lanari.

Reforma laboral y actividad económica, los ejes del encuentro

Según pudo saber BAE Negocios, durante la reunión se analizó el proyecto de modernización laboral, que este viernes será sancionado de manera definitiva por el Senado, junto con las medidas económicas destinadas a reactivar la actividad.

En ese marco, también se evaluó el último dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), publicado por el Indec, que mostró un crecimiento acumulado del 4,4% durante 2025, un dato celebrado por el oficialismo y el sector privado.

El mensaje empresario: producción antes que finanzas

Durante el encuentro, los representantes del G6 destacaron el plan económico del Gobierno y respaldaron las reformas orientadas a fomentar la inversión, la producción y el empleo formal.

“Hoy es más importante tener un gerente de producción que un gerente financiero”, resumieron fuentes que participaron de la reunión, en referencia al cambio de clima macroeconómico y a la baja de la inflación como variable central.

En un comunicado, la UIA expresó que en el encuentro, el Grupo de los Seis “reafirmó su vocación de diálogo institucional con las autoridades nacionales y su compromiso con el desarrollo sostenible, la creación de empleo, la generación de crédito y el fortalecimiento del sector productivo argentino”.

“Las entidades coincidieron en la necesidad de continuar trabajando de manera articulada entre el sector público y el privado para consolidar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de los argentinos”, agregaron.

Los sectores críticos y los cruces con el Gobierno

Dentro del G6, los sectores que mantuvieron las posiciones más críticas fueron la Cámara Argentina de la Construcción -a la que el presidente Javier Milei llegó a calificar públicamente como la “Cámara Argentina de la Corrupción”- y la Unión Industrial Argentina.

La UIA protagonizó en los últimos meses un contrapunto con el Presidente, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, por el peso de los impuestos sobre la producción, en un contexto atravesado por el cruce con el titular del grupo Techint, Paolo Rocca.

Los puentes que no se rompieron

Pese a las tensiones, los canales de diálogo se mantuvieron abiertos. La semana pasada, el presidente de la UIA, Martín Rapallini, se reunió con Caputo y presentó propuestas para reactivar la actividad económica, con foco en estimular el crédito al consumo, aliviar la carga fiscal y generar incentivos para sectores afectados por la apertura comercial

El respaldo formal del G6 a la reforma laboral

Hace una semana, a través de un comunicado, las cámaras que integran el Grupo de los Seis expresaron su apoyo a una “reforma laboral moderna que promueva la creación de empleo formal, brinde previsibilidad y mejore la competitividad del sector productivo”.

No obstante, también advirtieron sobre la necesidad de avanzar en condiciones estructurales que permitan un mercado laboral eficiente, moderno y con acceso al financiamiento.