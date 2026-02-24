Gran Hermano Generación Dorada ya llegó a la pantalla de Telefe y su conductor, Santiago del Moro, presentó a los nuevos jugadores, quienes generando expectativas por la diversidad de perfiles elegidos

Uno por uno: quiénes son los participantes de Gran Hermano Generación Dorada

Andrea del Boca

La actriz, de 60 años, fue la primera en cruzar la puerta de la casa y marcó un ingreso histórico; ícono absoluto de la televisión argentina, con una carrera que comenzó en la infancia y que la convirtió en estrella de telenovelas dentro y fuera del país.

En su presentación, fue clara: es competitiva, fanática del juego y quiere ganar; aseguró que, esta vez, no habrá personaje que la proteja y que, el público, verá a la verdadera Andrea; ordenada, estratégica y con fuerte personalidad, llega dispuesta a jugar en serio.

Emanuel Di Gioia

Tiene 41 años, es de San Martín y no es nuevo en la casa; Emanuel ya participó en la edición 2011 y vuelve por revancha; en su paso anterior, fue protagonista de fuertes cruces —incluido un recordado enfrentamiento al aire— y, ahora, asegura que está listo para jugar diferente.

En su presentación fue clara: es competitiva, fanática del juego y quiere ganar. Aseguró que esta vez no habrá personaje que la proteja y que el público verá a la verdadera Andrea. Ordenada, estratégica y con fuerte personalidad, llega dispuesta a jugar en serio.

Dueño de un taller de chapa y pintura, entrenador de artes marciales y autodefinido como “pibe de barrio”, se declara obsesivo con la limpieza y el orden; experiencia previa, carácter fuerte y cuentas pendientes: combo perfecto para generar tensión.

Lolo Poggio

Bailarina, influencer y hermana de Julieta Poggio (finalista de GH 2022), Lolo llega con un apellido que ya pesa en la historia reciente del reality.

Tiene fuerte presencia en redes y experiencia en streaming, lo que le da manejo de cámara y exposición; su desafío será despegarse de las comparaciones y construir su propio juego; carismática y mediática, podría convertirse en una de las jugadoras más observadas desde el minuto uno.

Carmiña Masi

Periodista y conductora paraguaya, llega desde Asunción con un perfil picante; se define como frontal, intensa y sin filtro; confesó que le gusta incomodar a la gente, algo que dentro de la casa puede ser dinamita pura.

Está en pareja hace siete años y no le gusta limpiar, aunque odia la suciedad: contradicción que ya anticipa posibles conflictos; fuerte presencia mediática y personalidad provocadora: promete debates desde el arranque.

Tomy Riguera

Futbolista de Defensores de Belgrano y creador de contenido en redes junto a su mamá, Tomy combina perfil deportivo con manejo digital.

Se define como sociable, paciente y conciliador; nunca estuvo en pareja formal, lo que ya lo instala como posible protagonista de alguna historia romántica dentro de la casa; tranquilo y estratégico, podría ser el jugador silencioso que avanza sin hacer demasiado ruido.

“Pincoya” Jennifer Galvarini Torres

Llega desde Chile con experiencia en realities; conocida como Pincoya, fue tercera finalista de Gran Hermano Chile y se convirtió en una de las figuras más populares y polémicas de su edición.

Casada, madre de un hijo y técnica en enfermería, su personalidad intensa y su capacidad para enfrentar conflictos ya quedaron demostradas en su paso anterior por el formato.

Brian Sarmiento

Oriundo de Rosario, Santa Fe, Brian Sarmiento llega a la casa con un perfil mediático que promete espectáculo desde el minuto cero; exfutbolista con paso por clubes como Estudiantes de La Plata, Racing Club, Arsenal de Sarandí, All Boys y Banfield, también, tuvo experiencia en el ascenso español.

Fuera de la cancha, supo construir un personaje carismático y descontracturado que lo llevó a participar en Bailando por un Sueño, donde mostró su costado más mediático; popularizó la frase “#TamoActivo” y convirtió su estilo extravagante en marca registrada.

Danielik Galazan

Desde Tucumán llega Danelik Galazan, creadora de contenido con un perfil digital fuerte y una comunidad que la respalda: acumula más de 920 mil seguidores en Instagram y 5 millones en TikTok, donde construyó su identidad como Danelik Star.

Influencer de tiempo completo, su gran sueño es convertirse en cantante y ve en Gran Hermano Generación Dorada la plataforma ideal para potenciar su carrera artística; maneja los códigos de las redes, entiende el juego mediático y sabe cómo generar conversación.

Manuel Ibero Durigon

Desde Zárate, Manuel Ibero Durigon llega a Gran Hermano Generación Dorada con un objetivo claro: romper el mito de que “los lindos no son inteligentes”; estudiante de abogacía y con una comunidad digital que supera los 245 mil seguidores en Instagram, combina perfil académico con exposición en redes.

Cabe destacar que es la expareja de Zoe Bogach, exparticipante, y aseguró que quiere contar su versión de la historia luego de lo que ella dijo dentro de la casa en su momento; promete debate, controversia y una postura firme desde el primer día.

Seguro de sí mismo, estratégico y dispuesto a confrontar si hace falta, Manuel entra con narrativa propia y un conflicto previo que puede convertirse en uno de los ejes más comentados de la temporada.

Catalina “Titi” Tcherkaski

Desde Núñez, Buenos Aires, Catalina Tcherkaski —más conocida como Titi— llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil que mezcla carisma y conflicto. Influencer con más de 61 mil seguidores en Instagram y estudiante en la UADE, se define como una persona “querible”, pero no oculta su costado combativo: admite que le gusta pelear.

Soltera, joven y con experiencia en redes, entiende la dinámica mediática y promete no guardarse nada dentro de la casa. Su combinación de simpatía y temperamento puede convertirla en una jugadora divertida, pero también polémica.

Yisela Pintos

Desde Montevideo, Uruguay, Yisela Pintos llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil explosivo; influencer y comediante, vive de hacer reír a la gente y de su trabajo en redes, donde reúne más de 169 mil seguidores en Instagram.

Está en pareja y se define como intensa; confiesa que dice muchas malas palabras, que se identifica con la “furia” y que cuando se enoja puede volverse muy llorona; también, admite que no tiene problema en herir con sus palabras si siente bronca.

Con experiencia frente a cámara y una personalidad sin filtro, Yisela promete momentos de humor, pero, también, choques fuertes dentro de la casa; si logra canalizar su intensidad en estrategia, puede transformarse en una jugadora impredecible y de alto impacto.

Juani Car

Desde Moreno, Buenos Aires, Juani “Car” Caruso llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil artístico y mediático; actor, cantante y streamer, participó en la película La sociedad de la nieve, uno de los filmes de mayor impacto internacional en los últimos años.

Con más de 249 mil seguidores en Instagram, combina mundo actoral, música y streaming; se define como “un dilema caminando”, admite que es muy farandulero y que entrar a Gran Hermano era una cuenta pendiente porque le encanta el juego.

Amante del espectáculo y de la exposición, promete entretenimiento, intensidad y presencia constante en el centro de la escena.

Daniela De Lucía

Nacida en Tandil y radicada en Buenos Aires, Daniela De Lucía llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil profesional sólido y mediático; es coach, escritora, conductora y panelista de televisión, y acumula más de 439 mil seguidores en Instagram.

Se define como “un poco loca” y asegura que su ingreso al reality es, ante todo, un desafío profesional; confía en que su formación y experiencia en análisis de conducta y comunicación pueden convertirse en herramientas clave dentro del juego.

Con mirada estratégica y capacidad para leer a los demás, Daniela podría apostar a una jugada más mental que emocional; si logra sostener esa línea, puede transformarse en una competidora fuerte en nominaciones y alianzas.

“Nik” Nicolás Sícaro

Desde Buenos Aires, “Nik” Nicolás Sicaro llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil 100% digital; cantante e influencer, es una verdadera estrella de YouTube, donde supera el millón de suscriptores con contenido de comedia, desafíos extremos y bromas pesadas que suelen alcanzar millones de reproducciones.

En Instagram reúne más de 547 mil seguidores y en TikTok supera los 645 mil, consolidando una comunidad joven y activa; cs amigo cercano de Fede Vigevani y de Ian Lucas, con quienes colabora, habitualmente, en videos virales.

Divina Gloria

Desde Buenos Aires, Divina Gloria llega a Gran Hermano Generación Dorada con trayectoria, personalidad y una identidad artística inconfundible; actriz y cantante, se define como súper positiva y “un poco loca”, fiel a su estilo irreverente.

Artista camaleónica e ícono de la vanguardia y el pop de culto en la Argentina, se consagró junto a Alberto Olmedo, con quien compartió escena en una etapa clave de su carrera, consolidando una imagen audaz y transgresora.

Versátil y acostumbrada a moverse en distintos ambientes del espectáculo, Divina Gloria sabe reinventarse y enfrentar desafíos. Su ingreso aporta historia, carácter y una impronta artística diferente dentro de la casa. La pregunta será cómo se adapta al juego estratégico y a la convivencia con perfiles mucho más jóvenes.

Gabriel Lucero

Desde Avellaneda, Gabriel Lucero llega a Gran Hermano Generación Dorada con un perfil creativo y distinto al resto. Es dibujante en redes sociales bajo el nombre “Gente Rota”, donde acumula más de 274 mil seguidores con un formato original: transforma audios reales en dibujos animados cargados de ironía y humor negro.

Está en pareja y confiesa que su trabajo es “como una droga”, dejando en claro su nivel de obsesión y dedicación. También admite que es obsesivo con la comida, un detalle que dentro de la casa puede convertirse tanto en rasgo simpático como en detonante de conflictos.

Creativo, observador y con mirada filosa sobre lo cotidiano, Gabriel puede aportar un costado distinto al juego: menos explosivo y más analítico, pero igual de incómodo cuando haga falta.

Jenny Mavinga

Nacida en Congo y radicada en La Plata, Jenny Mavinga llega a Gran Hermano Generación Dorada con una historia de vida atravesada por el cambio y la resiliencia. Vive en Argentina desde hace 22 años, es madre de dos hijas y está próxima a casarse con su pareja.

En redes sociales reúne una comunidad pequeña pero activa, y dentro de la casa promete aportar calidez, empatía y buena energía. Confiesa que lo que más extraña de su país es la comida y la alegría de la gente, rasgos que seguramente formen parte de su identidad dentro del reality.

Con un perfil más emocional que confrontativo, Jenny puede convertirse en un sostén afectivo en la convivencia. El desafío será adaptarse al ritmo intenso del juego y a las estrategias que inevitablemente aparecerán.

Eduardo Carrera

Eduardo Carrera vuelve a Gran Hermano con historia propia. Fue participante de la edición argentina 2003 y también formó parte de Gran Hermano España, convirtiéndose en uno de los pocos jugadores con experiencia en dos versiones del formato.

Actualmente, trabaja en un consultorio dental y es padre de un hijo; lejos del mundo mediático permanente, ahora apuesta a una revancha que mezcla nostalgia y estrategia. Asegura que quiere volver para divertirse y divertir a la gente.

Se define como gracioso y ocurrente, y confía en que el humor puede ser su herramienta más fuerte dentro de la casa. Con experiencia previa en convivencia extrema, su desafío será adaptarse a una generación distinta y a un juego que evolucionó con el paso de los años.

