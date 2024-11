Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este viernes la decisión del Gobierno de eliminar los impuestos para comprar en el exterior vía courier.

Dijo que esto apunta a que “todos puedan comprar en el extranjero aún cuando no tengan dinero para comprar un pasaje y viajar al exterior” y consideró que “es demoníaco” que quien no pueda viajar no pueda hacer compras.

“A modo de ejemplo una campera en el exterior que vale 100 dólares paga 67 dólares de impuestos, con esta medida pasará a pagar 21 dólares”, detalló.

Dijo que “esto es parte de la normalización del comercio exterior que comenzó con las SIRA”.

Desde la Secretaría de Comercio se precisó que se flexibilizarán los límites en los envíos de importaciones eventuales (courier). De esta manera, los límites de importación van a pasar de 1.000 dólares a 3.000 por envío, un monto similar al de los demás países de la región.

Además no se abonarán aranceles por los primeros 400 dólares por envío, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA.

Según el comunicado oficial “a través de esta medida, todos los argentinos van a poder acceder a productos importados con precios más competitivos, en especial aquellos que no tienen la oportunidad de viajar. Por ende, van a poder traer ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior”.

Por otro lado, las empresas podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten de manera urgente para su producción.

Esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo “puerta a puerta”, operado por los Correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas.