A horas del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, el Gobierno nacional adoptó una serie de restricciones migratorias a funcionarios del régimen venezolano con el fin de evitar la fuga a otros países de la región.

En un posteo desde su cuenta oficial de X, el Jefe de Gabinetes Manuel Adorni sostuvo: “La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”.

Aclaró que las restricciones abarcan funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y “empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU”, entre otros.

Para cerrar el comunicado, Adorni resaltó: “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”.

El comunicado de Manuel Adorni

