Your browser doesn’t support HTML5 audio

A horas del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, el Gobierno nacional adoptó una serie de restricciones migratorias a funcionarios del régimen venezolano con el fin de evitar la fuga a otros países de la región.

En un posteo desde su cuenta oficial de X, el Jefe de Gabinetes Manuel Adorni sostuvo: “La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”.

Aclaró que las restricciones abarcan funcionarios, miembros de las fuerzas armadas y “empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU”, entre otros.

Para cerrar el comunicado, Adorni resaltó: “Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”. 

El comunicado de Manuel Adorni

EN ESTA NOTA Manuel Adorni Nicolás Maduro venezuela

Leé más notas de La Opinión Austral

Noticias relacionadas

Donald Trump: “vamos a gobernar Venezuela hasta que se pueda hacer una transición segura”

Donald Trump: “vamos a gobernar Venezuela hasta que se pueda hacer una transición segura”

María Corina Machado: “Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”

María Corina Machado: “Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”

Milei celebró la captura de Maduro tras la ofensiva de Estados Unidos: “Viva la libertad carajo”

Milei celebró la captura de Maduro tras la ofensiva de Estados Unidos: “Viva la libertad carajo”

Ver comentarios