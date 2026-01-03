Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El mundo amaneció este sábado con una noticia de alto impacto internacional: Estados Unidos inició una operación militar y capturó a Nicolás Maduro en las primeras horas del día, según confirmó el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con el comunicado oficial, Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela, junto con su esposa.

Detalles de la operación militar de Estados Unidos

Funcionarios del Pentágono, que hablaron bajo condición de anonimato, revelaron a CBS News que la captura fue ejecutada por efectivos de la Delta Force, una unidad de élite de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, explicó que el operativo forma parte de la Operación “Lanza del Sur”, iniciada a mediados de noviembre de 2025. Según indicó, la misión tuvo como objetivo combatir el narcoterrorismo y los carteles protegidos por el gobierno de Caracas.

La primera foto de Maduro capturado.

María Corina Machado: “Llegó la hora de la libertad”

Tras conocerse la detención de Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció a través de su cuenta oficial en la red social X, donde afirmó que “llegó la hora de la libertad”.

En un comunicado fechado el 3 de enero de 2026, Machado sostuvo que “Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones”.

La dirigente opositora aseguró que Maduro se negó reiteradamente a aceptar una salida negociada a la crisis, lo que —según afirmó— derivó en la decisión del gobierno estadounidense de hacer cumplir la ley internacional.

Llamado a la transición democrática en Venezuela

Machado convocó a la ciudadanía a mantenerse “vigilante, activa y organizada” hasta que se concrete una Transición Democrática en Venezuela. En ese marco, recordó los riesgos asumidos el 28 de julio, cuando se eligió a Edmundo González Urrutia como “legítimo Presidente de Venezuela”.

Asimismo, sostuvo que González Urrutia “debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional”.

El comunicado de María Corina Machado compartido a través de la red social X.

“Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato”

En un mensaje de fuerte contenido político, María Corina Machado afirmó que la lucha de la oposición venezolana ha valido la pena.

“Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, expresó.

Finalmente, aseguró que el movimiento democrático está listo para una nueva etapa: “Estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”.

El comunicado concluyó con un mensaje de confianza dirigido al pueblo venezolano: “Reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

