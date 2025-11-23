Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional avanza contrarreloj para lograr el dictamen del nuevo Presupuesto en el Congreso antes del 15 de diciembre. Con el cierre de las sesiones ordinarias a la vuelta de la esquina y la inminente caída del dictamen vigente, la estrategia del Ejecutivo se centra en sellar acuerdos con los gobernadores para obtener el respaldo legislativo necesario. En este contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, se convirtió en la pieza clave de la negociación federal.

Santilli recorre provincias para garantizar respaldos

Desde su llegada al Ministerio del Interior, Diego Santilli emprendió una intensa agenda que incluye reuniones uno a uno con gobernadores de distintos signos políticos. Su objetivo es claro: asegurar votos para el nuevo dictamen del Presupuesto 2025 a cambio de compromisos concretos en materia de obras públicas, partidas específicas, impuestos y distribución de la coparticipación.

Este viernes, Santilli mantuvo un encuentro con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, mientras que el próximo martes hará lo propio con Hugo Passalacqua, titular del Ejecutivo misionero. Según fuentes oficiales, el ministro prevé completar antes de fin de mes las reuniones con los 20 gobernadores que asistieron a Casa Rosada hace tres semanas.

Los mandatarios provinciales, por su parte, exigen que cada detalle de los acuerdos quede por escrito antes de comprometerse con el voto de sus legisladores. El Gobierno necesita esa “letra chica” lista y consensuada para cumplir con los tiempos legislativos.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. (Foto: Ministerio del Interior)

Caputo supervisa cada punto de los acuerdos

Aunque Santilli encabeza el diálogo político, toda definición económica debe pasar por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien tiene la última palabra en cada compromiso asumido con las provincias.

El martes, Caputo participó en una reunión clave en Casa Rosada junto a los principales funcionarios de la mesa política del Ejecutivo. Allí se analizó la hoja de ruta del Presupuesto y del paquete de reformas que el Gobierno busca impulsar durante las sesiones extraordinarias. También se discutió la estrategia parlamentaria para alcanzar la aprobación de todas estas iniciativas.

Fuentes oficiales confirmaron que Caputo supervisa de manera minuciosa cada modificación que implique impacto fiscal, especialmente en lo referido a fondos provinciales y obras públicas.

Qué gobernadores restan por reunirse con Santilli

Para cerrar el mapa de consensos, aún quedan encuentros pendientes con:

Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires)

Gustavo Valdés (Corrientes)

Claudio Poggi (San Luis)

Claudio Vidal (Santa Cruz)

Maximiliano Pullaro (Santa Fe)

El Ejecutivo considera estas reuniones como determinantes para consolidar una mayoría parlamentaria que le permita encaminar no solo el Presupuesto sino también el paquete de reformas que busca enviar al Congreso durante diciembre.

El 15 de diciembre, la fecha límite

El Gobierno puso como fecha tope el 15 de diciembre para tener listo el dictamen y tratarlo en sesiones extraordinarias. Para entonces, los acuerdos con los gobernadores deberán estar escritos, revisados y aprobados por el Ministerio de Economía.

Con un Congreso fragmentado y gobernadores que buscan asegurar recursos para sus territorios, cada día resulta clave en esta disputa federal por los votos. El oficialismo apuesta a que la negociación política le permita evitar una prórroga del presupuesto anterior y avanzar en las reformas fiscales y administrativas que considera fundamentales para el próximo año.