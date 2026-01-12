Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal junto a integrantes de su gabinete, encabezó la semana pasada una mesa de trabajo con referentes del sector productivo de Santa Cruz con el objetivo de analizar los recursos que permitan fortalecer a la actividad agrícola y ganadera, y generar nuevas oportunidades.

Ahora, el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP) Hugo Garay señaló recientemente que el “encuentro fue orientado a fortalecer el diálogo directo con el sector rural”, “cada región tiene demandas distintas, por eso vamos a trabajar en base a esas particularidades, de forma articulada con todos los actores del sector”.

Señaló que se impulsarán proyectos de ley que apunten a fortalecer la actividad ganadera. “Ya hemos mantenido reuniones con algunos diputados y, entre enero y febrero, vamos a presentar iniciativas para acompañar al sector en este contexto económico complejo, agravado por la sequía y las dificultades climáticas”, indicó.

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP) de Santa Cruz, Hugo Garay. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Estado presente

Entre las medidas en marcha destacó la intervención de la empresa estatal Santa Cruz Puede, que permitirá reducir costos de alimentación para el ganado. “Una de las decisiones es abaratar el precio del alimento balanceado a través de la planta provincial, teniendo en cuenta los altos costos de flete que hoy enfrentan los productores”, explicó.

Asimismo, señaló que se avanza en un trabajo conjunto con el área de Recursos Hídricos para optimizar el uso del agua en zonas productivas. “Estamos evaluando alternativas de riego mediante canales y aprovechamiento de ríos, con asesoramiento técnico y la experiencia de productores que ya obtuvieron buenos resultados”, detalló.

A esto se suma un nuevo relevamiento de infraestructura productiva y la planificación de inversiones en maquinaria agrícola. “Vamos a adquirir tractores, enfardadoras y sembradoras para mejorar la calidad de las pasturas y llegar a zonas que hoy no tienen cobertura productiva”, afirmó.

El gobernador Claudio Vidal junto al presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Ordenamiento de tierras

Garay informó que existen alrededor de 270 estancias con trámites de escrituración pendientes, situación que requiere un trabajo conjunto entre el Estado provincial y los propietarios. En este marco, adelantó que se iniciará un proceso de notificaciones y verificaciones en territorio para regularizar la situación dominial.

Además, precisó que el CAP cuenta con aproximadamente 152 mil hectáreas de tierras fiscales, sobre las cuales se realizará un relevamiento integral para definir su destino productivo. “La prioridad es acompañar a quienes tengan la voluntad y las herramientas para producir, tal como nos pidió el Gobernador”, remarcó.

Este proceso se llevará adelante en coordinación con las delegaciones del Consejo Agrario en toda la provincia, con el objetivo de contar con información precisa y avanzar en un ordenamiento territorial que favorezca el desarrollo productivo.