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El Gobierno de Javier Milei evalúa qué alcance tendrá una eventual medida laboral durante la visita del papa León XIV a la Argentina. La definición podría modificar la actividad de trabajadores, escuelas, bancos y organismos públicos durante los días en los que el pontífice permanezca en el país y, según cómo se instrumente, extender el descanso hasta configurar un período de cinco días consecutivos.

La cuestión fue planteada este lunes durante la conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada luego de que la Santa Sede confirmara oficialmente el cronograma de la visita, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El canciller Pablo Quirno aclaró que todavía no está definido si habrá feriados, asuetos o jornadas no laborables, ni cuál sería su alcance territorial.

Durante la confernecia de prensa estuvieron en primera fila el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva; el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi SJ; el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Scheinig; y el obispo auxiliar de San Isidro y secretario general de la CEA, monseñor Raúl Pizarro.

“Recién hoy tuvimos la confirmación oficial del calendario. Lo vamos a analizar en función de las diferentes localidades que va a visitar el Papa, a la conveniencia y la oportunidad de facilitar que los fieles en distintos lugares del país puedan acercarse a esta fiesta de los argentinos”, explicó Quirno.

Qué analiza el Gobierno por la visita de León XIV

La posibilidad de establecer jornadas especiales no fue confirmada por el Ejecutivo. Quirno señaló que el análisis comenzará a partir del cronograma definitivo comunicado por el Vaticano y tendrá en cuenta las ciudades involucradas en las actividades del Papa.

“Aún no está definido el alcance de lo que pueden llegar a ser días no laborables, asuetos o feriados”, precisó el canciller, quien agregó que tampoco están establecidos los días ni las jurisdicciones que podrían quedar alcanzados.

La visita tendrá actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, aunque el Gobierno nacional comunicó oficialmente que el itinerario comprende Buenos Aires, Córdoba y Luján, mientras que Claypole forma parte de las actividades pastorales previstas durante la estadía en el área bonaerense.

Por el momento, por lo tanto, no existe una decisión oficial que determine un feriado nacional de cinco días. La eventual extensión de un período no laborable dependerá de la medida que adopte finalmente el Gobierno y de su alcance.

Por qué se analiza una medida especial

Uno de los factores centrales es la magnitud de la movilización prevista alrededor de las celebraciones. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, informó que el operativo contempla tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y 11 eventos cerrados, con un comando unificado que funcionará durante 120 horas.

Según la funcionaria, el dispositivo fue diseñado para un aforo global de aproximadamente 7 millones de personas durante los cuatro días de actividades papales. La estimación contempla el conjunto de los actos previstos durante la permanencia de León XIV en la Argentina.

Monteoliva definió el despliegue como “el más grande de nuestra historia” y explicó que involucra a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El operativo ya cuenta con tres comandos unificados, correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Además, las provincias suscribieron el denominado “Compromiso León XIV”, destinado a coordinar acciones con el Gobierno nacional durante la visita.

La ministra también informó que hubo reuniones con autoridades de seguridad del Vaticano para intercambiar información sobre protocolos y prioridades operativas.

El cronograma de León XIV en Argentina

El papa León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras su arribo al Aeroparque Jorge Newbery, realizará un homenaje al general José de San Martín en Plaza San Martín y luego se trasladará a la Casa Rosada.

A las 17:20 participará de la ceremonia oficial de bienvenida y, media hora después, mantendrá un encuentro privado con el presidente Javier Milei. A las 18:30, en el Palacio Libertad, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El lunes 9 comenzará con la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, prevista para las 9:15. A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles.

Por la tarde, a las 16:10, tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Luego participará de una reunión con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada continuará con la celebración de vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y una cena con los obispos.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde llegará a las 9. A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. A las 15:15 mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Luego regresará a Buenos Aires y, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 será la última jornada en el país. A las 8 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y a las 10 celebrará una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

La ceremonia oficial de despedida está prevista para las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, desde donde partirá hacia Lima a las 14.

Qué pasaría con escuelas, bancos y la administración pública

La eventual decisión del Gobierno tendrá consecuencias diferentes según se trate de un feriado nacional, un día no laborable o un asueto administrativo.

Un feriado nacional alcanza de manera general a la actividad laboral y tiene un régimen específico para quienes deben trabajar. En cambio, un asueto administrativo puede limitarse a los organismos de la administración pública y no implica automáticamente la suspensión de actividades en empresas privadas, escuelas o bancos.

Por eso, mientras no exista una resolución oficial, las actividades previstas entre el 8 y el 11 de noviembre mantienen su funcionamiento habitual.

La definición también deberá precisar si una eventual medida tendrá alcance nacional o quedará restringida a determinadas jurisdicciones vinculadas directamente con las actividades del Papa.

Un operativo que involucra a varias jurisdicciones

La seguridad es uno de los principales componentes de la planificación. El Gobierno trabaja con la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, además de las fuerzas federales y las autoridades vinculadas con la organización de la visita.

Monteoliva destacó la coordinación con los equipos de seguridad del Vaticano y señaló que el dispositivo tendrá una duración de 120 horas.

“Este es un viaje apostólico, pero también es una visita de Estado y fundamentalmente es una bendición para todos los argentinos”, afirmó la ministra durante la presentación.

El despliegue tendrá como puntos principales los lugares donde se desarrollarán las cuatro celebraciones masivas, los encuentros institucionales y pastorales, los traslados del Pontífice y los aeropuertos involucrados.

Aerolíneas Argentinas trasladará al Papa

Durante la conferencia de prensa también se confirmó que Aerolíneas Argentinas será la compañía encargada de trasladar a León XIV en los tramos internacionales de esta etapa de su gira.

La línea de bandera llevará al Pontífice desde Montevideo hasta Buenos Aires y, una vez finalizada su estadía en la Argentina, desde Buenos Aires hacia Lima, donde continuará su viaje apostólico.

El canciller Pablo Quirno señaló además que en las próximas semanas se difundirá información vinculada con la participación de los fieles, acreditaciones, accesos y otros aspectos organizativos.

“Esperamos que la presencia del Santo Padre sea una oportunidad de encuentro para los argentinos”, sostuvo el funcionario.

Y cerró la presentación con un mensaje dirigido al Pontífice: “Santo Padre, la Argentina lo espera”.

La decisión sobre los días no laborables todavía no está tomada

La confirmación del itinerario por parte del Vaticano permitió al Gobierno avanzar con la evaluación de una eventual medida especial para los días de la visita.

Sin embargo, todavía no hay un feriado nacional ni un asueto confirmado para el 8, 9, 10 u 11 de noviembre. Tampoco está establecido que todos esos días sean alcanzados por una misma disposición.

La definición deberá contemplar tanto la organización del operativo como la distribución de las actividades entre Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján y la posibilidad de facilitar la llegada de fieles a las celebraciones.

En ese marco, la posibilidad de un fin de semana largo de cinco días aparece vinculada al alcance que finalmente tenga la medida que adopte el Ejecutivo, pero no constituye por ahora una decisión oficial.