El Gobierno declaró al 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”: qué implica La medida quedó formalizada a través de un decreto que ordena a los organismos nacionales incorporar una consigna oficial en su documentación y convoca a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir, en el marco de las proyecciones económicas y las reformas impulsadas por la administración libertaria.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Javier Milei estableció oficialmente al 2026 como el ”Año de la Grandeza Argentina”, una definición alineada con las previsiones de expansión económica incluidas en el Presupuesto y con el paquete de transformaciones estructurales que la gestión libertaria del presidente buscará tratar en el Congreso.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 56/2026, rubricado por el mandatario junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La norma obliga a las distintas dependencias de la administración pública nacional a incorporar esa leyenda en el membrete de la documentación oficial.

A través del mismo instrumento se convoca a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la iniciativa. En el texto se resaltan las políticas de ajuste y simplificación administrativa aplicadas durante los dos primeros años de gestión, a las que se les atribuye haber permitido “sentar las bases de estabilidad y crecimiento” de la economía.

“Que las políticas públicas adoptadas por esta gestión permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente”, señala uno de los pasajes del decreto.

Dentro de los considerandos se enfatizan las “reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

El Ejecutivo también subrayó la importancia de “sostener un proceso de transformación estructural que fortalezca el Estado de Derecho y garantice el ejercicio efectivo de los derechos y las libertades”.

En ese marco, sostuvo que la administración libertaria “profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos”.

“En este nuevo año cabe profundizar en los cambios estructurales que exigen las instituciones de nuestra República”, afirma otro tramo. Según la visión oficial, “la grandeza de una Nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, en una Administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades”.

Se destacó que “la previsibilidad y la estabilidad constituyen condiciones necesarias para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar el crecimiento sostenido”.

Finalmente, el documento anticipa que la gestión libertaria intensificará “todos sus esfuerzos para custodiar los avances alcanzados y superar de manera definitiva la situación que aquejaba al país al inicio de la actual administración”.

Antecedentes

La decisión continúa una práctica aplicada en los últimos años. Tanto 2024 como 2025 contaron con denominaciones oficiales, antecedente directo de la designación del 2026 como el “Año de la Grandeza Argentina”.

El 2024, primer año del gobierno de Milei, llevó el nombre de “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad de la Gente”, en tanto que el 2025 fue definido como el “Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina”.