Seguir minuto a minuto la dinámica de los pingüinos de Magallanes, el cormorán imperial y el petrel gigante del sur en la Patagonia ya se encuentra al alcance de audiencias globales.

A través de dispositivos remotos, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) junto con la Fundación Rewilding Argentina ofrecen una transmisión permanente y sin costo del proceso reproductivo de estas especies en el Parque Provincial Patagonia Azul, ubicado en el sur de Chubut.

La iniciativa articula innovación tecnológica con acceso abierto y posibilita la observación continua en islotes con escasa presencia humana, entre ellos Isla Tova y sectores próximos a la localidad de Camarones. Los registros abarcan cada etapa de la reproducción, como el armado de los nidos, la crianza y el resguardo de las crías.

El esquema técnico opera con criterios de sustentabilidad mediante el uso de paneles solares, baterías de alto rendimiento y conectividad satelital.

La Fundación Rewilding Argentina explicó que esta modalidad limita al máximo la interferencia humana y reduce las alteraciones sobre la fauna, un punto central para el estudio científico y la protección ambiental.

Los equipos permanecen encendidos desde el inicio del período reproductivo en octubre hasta la retirada de la última especie en abril de 2026. La mayor intensidad de actividad se concentra en primavera y verano, cuando se pone en marcha la reproducción de la mayoría de las aves.

Cómo ver el streaming del CONICET en Chubut

El acceso al streaming se realiza por medio del canal oficial de YouTube de Rewilding Argentina. No exige inscripción previa y permite seguir las imágenes en vivo, interactuar mediante comentarios y compartir momentos destacados.

Las transmisiones retratan escenas habituales de la colonia marina: alternancia entre adultos durante la incubación, alimentación de los pichones y respuestas defensivas ante depredadores o fenómenos climáticos. Resultan frecuentes las postales en las que los ejemplares protegen los nidos frente a vientos intensos y lluvias propias del área.

El investigador superior del CONICET y responsable del proyecto, Flavio Quintana, destacó que el monitoreo a distancia facilita la captura de situaciones poco comunes, como el retorno nocturno de un pingüino con alimento o la coordinación entre ambos progenitores para asegurar el cuidado de la descendencia.

Este seguimiento, añadió, aporta información clave sobre especies que funcionan como indicadores del estado del ecosistema marino-costero.

Desde Rewilding Argentina señalaron que la transmisión contribuye a reunir datos científicos vinculados con reproducción, distribución y conducta, al mismo tiempo que disminuye la intervención directa en ambientes frágiles.

“Las cámaras transmiten en vivo durante las 24 h y permiten a los investigadores —y al público en general— observar aspectos sobre comportamiento y desempeño de estas aves durante todo el ciclo reproductivo”, precisó la entidad.

Quintana remarcó que las aves marinas cumplen el rol de “especies centinela” del ecosistema, debido a que reflejan variaciones en las condiciones del mar. El seguimiento remoto posibilita activar alertas tempranas frente a amenazas como residuos, cambios en el hábitat o episodios climáticos extremos, lo que refuerza las tareas de investigación y conservación.

“Llevamos adelante tres actividades principales de investigación. La primera es estudiar la presencia y abundancia, esto es, el tamaño de las colonias reproductoras de diferentes especies que son claves en este ecosistema”, puntualizó Quintana en un video institucional que describe el proyecto.

Y agregó: “El segundo punto es: estudiamos a largo plazo parámetros de la biología reproductiva de diferentes especies de aves marinas dentro de las islas de Patagonia Azul. Y el tercer punto es que estudiamos el esfuerzo que las aves hacen para obtener alimento en el mar”.

De acuerdo con la Fundación Rewilding Argentina, el Parque Provincial Patagonia Azul alberga la reproducción de más de trece especies de aves marinas, lo que posiciona al área como un resguardo estratégico de biodiversidad en Argentina. Entre los antecedentes del CONICET en este tipo de experiencias figuran transmisiones submarinas y campañas paleontológicas.

