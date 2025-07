El Gobierno decretó un nuevo feriado nacional y habrá fin de semana largo: cuándo es y qué se conmemora El calendario oficial ya contempla una nueva pausa laboral en agosto que permitirá organizar escapadas y actividades recreativas en todo el país. Qué día cae y a quienes alcanza.

Luego del reciente receso por el Día de la Independencia, el próximo descanso prolongado genera expectativa entre trabajadores, estudiantes y operadores turísticos. Como ocurre cada año, el Gobierno nacional tiene la facultad de establecer días no laborables adicionales, conocidos como feriados puente, con el objetivo de fomentar la economía regional a través del turismo interno.

En este caso, se sumará una jornada no laborable a mitad de mes, lo que dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días. La decisión fue tomada por el Poder Ejecutivo en el marco de la Ley 27.399, que permite hasta tres feriados con fines turísticos por año, siempre que coincidan con lunes o viernes.

Este feriado puente acompaña a una fecha de gran relevancia histórica: el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que se conmemora cada 17 de agosto. El prócer, considerado el “Padre de la Patria”, falleció en 1850 en Francia y es homenajeado por su rol clave en la independencia de Argentina, Chile y Perú.

Qué día es el próximo feriado puente de agosto

El Gobierno estableció que el viernes 15 de agosto será un día no laborable con fines turísticos, lo que habilita un fin de semana largo junto al sábado 16 y el domingo 17. Si bien el feriado de San Martín es trasladable, este año no se modifica porque cae en domingo, situación que no contempla cambios según la ley vigente.

¿Feriado o día no laborable? Conocé las diferencias

Es importante saber que no todos los días de descanso tienen el mismo tratamiento legal. Los feriados nacionales implican descanso obligatorio y, en caso de que el trabajador deba asistir, debe cobrar el doble de su salario habitual. En cambio, en los días no laborables, el empleador puede decidir si se trabaja o no; si se trabaja, el sueldo se paga de forma simple.

Qué otros feriados quedan en 2025

Además del descanso de agosto, quedan otros fines de semana largos este año:

Octubre

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

Viernes 21: Día no laborable con fines turísticos

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional (traslado desde el 20)

Diciembre

Lunes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)

Jueves 25: Navidad (inamovible)

Estos feriados, además de proporcionar descanso, representan una gran oportunidad para el sector turístico, que se prepara para recibir a miles de visitantes en cada uno de estos fines de semana largos.