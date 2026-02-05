Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional puso en marcha este miércoles la Oficina de Respuesta Oficial, una nueva herramienta comunicacional diseñada para responder públicamente a lo que el Ejecutivo considera “noticias falsas” y exponer supuestas operaciones de prensa y de sectores opositores.

La dependencia fue presentada a través de la red social X (ex Twitter) con un perfil abiertamente confrontativo. Allí definió su misión como la de “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

Bajo la premisa de que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta”, la Oficina sostuvo que su método será “combatir la desinformación brindando más información”, diferenciándose de lo que calificaron como prácticas de censura atribuidas a “sectores políticos vinculados a la izquierda”.

Desde el Gobierno explicaron que la creación del organismo se vincula directamente con el cambio en la política de medios. Según señalaron, al dejar de “financiar relatos con pauta oficial”, las críticas y supuestas falsedades se volvieron “más ruidosas”.

“Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, indicaron en su comunicado inaugural.

La Oficina aclaró que no buscará “convencer ni imponer una mirada”, sino ofrecer herramientas para que los ciudadanos puedan “distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”. “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, concluyó el texto oficial.

Javier Milei y el Gabinete respaldan la Oficina de Respuesta Oficial

La iniciativa recibió un respaldo político e institucional inmediato en X. El presidente Javier Milei (@JMilei) figura entre los seguidores de la cuenta, validando su función como nueva voz oficial del Ejecutivo.

Milei reforzó el lanzamiento al citar el mensaje de presentación con una frase tajante: “PARA DESENMASCARAR MENTIRAS Y OPERACIONES DE LOS MEDIOS. Fin.”

También siguen la cuenta la Oficina del Presidente de la República Argentina (@OPRArgentina) y referentes centrales del Gabinete y el círculo cercano al mandatario:

Santiago Caputo (@slcaputo) , asesor presidencial y estratega comunicacional

, asesor presidencial y estratega comunicacional Luis “Toto” Caputo (@LuisCaputoAR) , ministro de Economía

, ministro de Economía Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) , ministra de Capital Humano

, ministra de Capital Humano Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado (@MinDesreg_Ar) , a cargo de Federico Sturzenegger

, a cargo de Federico Sturzenegger Darío Genua (@DarioGenua), secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

La “batalla cultural”

Fiel al estilo comunicacional de la gestión libertaria, la cuenta también es seguida por figuras de la llamada “batalla cultural” en redes y medios digitales, como el youtuber “Tipito Enojado” y Tonio (@TonioAbrazo), integrante del canal de streaming “Carajo”.

Como dato político llamativo, entre los seguidores aparece el ex secretario de Comercio Interior y dirigente peronista Guillermo Moreno (@morenoparalavic), quien sigue de cerca los movimientos de esta nueva herramienta comunicacional del oficialismo.