Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) sigue ajustando las reglas; en este nuevo ciclo, se suma un nuevo elemento que promete cambiar estrategias y generar más de un dolor de cabeza puertas adentro: la Placa Planta.

¿De qué se trata “La placa planta” en Gran Hermano Generación Dorada?

La Placa Planta es una modalidad especial de nominación que se incorpora como herramienta sorpresa dentro del juego; a diferencia de la placa tradicional, que suele construirse a partir de votos en el confesionario o sanciones, esta nueva placa apunta a sacudir la comodidad de quienes creen tener el terreno asegurado.

El concepto, es claro: la “planta” representa a ese participante que pasa desapercibido, que evita el conflicto, que no se expone demasiado y que, por estrategia o inercia, logra avanzar sin quedar en el centro de la escena; con esta nueva regla, Gran Hermano busca poner el foco a esos perfiles silenciosos y obligarlos a mostrar juego.

Cuando se active la “Placa Planta”, uno o más jugadores podrán quedar nominados sin haber sido votados de manera directa, simplemente, por ser considerados poco activos dentro del juego; esa decisión puede surgir por criterios definidos por la producción, pruebas especiales o dinámicas internas que expongan quiénes “no están jugando”.

El objetivo, es doble: por un lado, romper alianzas pasivas y evitar que el juego se estanque; por el otro, darle al público un rol clave, ya que será la audiencia la que defina si esos jugadores deben seguir en carrera o si llegó el momento de abandonar la casa.

Cuándo empieza GH Generación Dorada en Telefe

El inicio de Gran Hermano Generación Dorada comenzará lunes el 23 de febrero, según la confirmación del propio canal en el segmento Telefe Noticias. “Arranca Gran Hermano Generación Dorada el lunes 23 de febrero; se vuelven a abrir las puertas de la casa más famosa del país”; también, la noticia sobre el reality se difundió en las redes: “El lunes 23 de febrero los vas a conocer. El lunes 23 de febrero la casa comienza a latir”.

