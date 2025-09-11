Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional oficializó una nueva modificación del presupuesto vigente con el objetivo de reforzar partidas destinadas al pago de salarios, la atención de la deuda pública, gastos de funcionamiento y equipamiento. La medida quedó establecida en la Decisión Administrativa 23/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La adecuación ocurre en la antesala de la presentación del Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que será anunciado por el presidente Javier Milei en cadena nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas.

Readecuación de partidas y objetivos

De acuerdo con el texto oficial, “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades del Sector Público Nacional, con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”.

El Ejecutivo precisó que la reasignación de fondos contempla el refuerzo de créditos en personal, además de cubrir necesidades vinculadas a salarios, gastos operativos, transferencias y equipamiento. Asimismo, se dispuso reducir gastos de capital para incrementar los gastos corrientes, modificando la distribución entre finalidades del gasto.

En este contexto, se efectuaron transferencias de créditos presupuestarios de la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Justicia y de cargos de la Coordinación del Instituto Emilia y Manuel Patiño a la misma cartera.

Bienes recuperados y financiamiento

La normativa también incorporó los créditos y recursos vinculados al “Régimen de conservación, administración y disposición de los bienes provenientes de actividad ilícita cautelados y recuperados” y a la creación del Consejo de Bienes Recuperados en favor del Estado Nacional. El remanente de la venta de estos activos será distribuido entre distintos organismos de la Administración Pública.

Por otra parte, se ajustaron cargos por compensación, entre ellos el traslado de agentes permanentes desde el Ministerio de Seguridad al Ministerio de Justicia y desde el Instituto Nacional del Teatro al Tribunal Fiscal de la Nación.

Deuda pública y empresas estatales

La decisión administrativa subrayó la necesidad de readecuar los créditos de la Jurisdicción 90 – Servicio de la Deuda Pública para atender los compromisos financieros del presente ejercicio.

También se reforzaron partidas destinadas a Obligaciones a Cargo del Tesoro, que permitirán financiar al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF S.A.), Belgrano Cargas y Logística, Operadora Ferroviaria y Educ.AR.

Del mismo modo, se modificó el presupuesto de AySA, la Entidad Binacional Yacyretá y Nucleoeléctrica Argentina S.A., en línea con los ajustes generales.

El documento concluyó que estas adecuaciones se realizan “con cargo a las denominaciones presupuestarias de origen” vinculadas a la reorganización ministerial dispuesta por el Poder Ejecutivo.