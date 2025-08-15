Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobierno nacional reclamó la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, involucrado en la producción de fentanilo contaminado que causó la muerte de más de 100 personas.

En un comunicado de Vocería Presidencial titulado “El señor del fentanilo debe ir preso”, se instó al juez Ernesto Kreplak a ordenar la aprehensión del empresario, advirtiendo que, de no hacerlo, se procederá a recusarlo por un posible conflicto de intereses.

Según el comunicado, “Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder”.

El Ejecutivo señaló que “el laboratorio de Ariel García Furfaro no era inspeccionado por ANMAT desde febrero 2020” y recordó que en noviembre de 2024, con Mario Lugones como Ministro de Salud, “se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo, productor de HLB Pharma”.

Como resultado de la inspección, “en febrero 2025 y solo 2hs después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”.

El comunicado agrega, además, que “en marzo del mismo año, la ANMAT recomendó la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000’, evitando innumerables probables muertes durante intervenciones quirúrgicas simples”.

En tanto, sobre el juez Kreplak, el Gobierno advirtió que “es hermano del Ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB. Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak”.

Por último el Ejecutivo aseguró que “es necesario transmitir tranquilidad y asegurar que, gracias al accionar del Ministro Mario Lugones, todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado. Es decir, el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes que bien pudo haber ocasionado un empresario corrupto y militante kirchnerista, e irá hasta las últimas consecuencias para asegurar que la causa avance y que el responsable termine tras las rejas”.