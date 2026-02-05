Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional decidió postergar el tratamiento de la nueva Ley de Glaciares en el Congreso, en medio de las intensas negociaciones políticas por la reforma laboral, uno de los ejes centrales de la agenda oficialista. Aunque desde la Casa Rosada aseguran que cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa, algunos gobernadores dudan de esa afirmación y crece la tensión con las provincias.

La iniciativa, que busca modificar el esquema de protección de glaciares vigente desde 2010 y otorgar mayor autonomía a las provincias sobre sus recursos naturales, no fue incluida en el temario de la sesión convocada para la próxima semana. Formalmente, el pedido de sesión se concentró únicamente en el proyecto de modernización del sistema de trabajo.

El conflicto político generado por la reforma laboral absorbió gran parte de las negociaciones entre oficialismo y oposición, relegando así el debate por la Ley de Glaciares. Desde el Gobierno sostienen que la demora responde a “una cuestión de tiempos” y que el tema será tratado durante febrero, tal como estaba previsto originalmente, aunque sin fecha definida.

Sin embargo, desde algunas provincias desconfían. “La patearon para más adelante porque no tienen los votos”, aseguró al medio Infobae una fuente cercana a un gobernador cuyano que respalda la modificación de la ley.

Pese a esto, el oficialismo no descarta incorporar el proyecto sobre glaciares a último momento en la misma sesión en la que se debatirá la reforma laboral, una jugada parlamentaria que mantendría el suspenso hasta el inicio del debate.

El rol clave de las provincias mineras

La reforma de la Ley de Glaciares es especialmente respaldada por los distritos que integran la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre, conformada por Mendoza y San Juan. Estas provincias consideran que la normativa actual limita el desarrollo de proyectos mineros estratégicos.

El punto central del proyecto es la reinterpretación del artículo 6 de la ley vigente, que hoy prohíbe actividades mineras, hidrocarburíferas e industriales en áreas protegidas. El nuevo texto redefine qué se considera “glaciar” y “ambiente periglaciar”, lo que, según sus impulsores, brindaría mayor claridad jurídica y margen de acción a las provincias.

La propuesta transfiere facultades clave a las jurisdicciones, fortaleciendo su control sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, en línea con el reclamo histórico de mayor autonomía provincial.

Tensión fiscal y presión de los gobernadores

La discusión ocurre en un contexto de fuerte malestar de los gobernadores por el impacto fiscal de la baja de alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, incluida en la reforma laboral. Las provincias temen una caída en la recaudación y reclamaron compensaciones.

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo múltiples reuniones con mandatarios provinciales para garantizar apoyo político, e incluso logró frenar un encuentro de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que buscaba fijar una postura conjunta frente al proyecto laboral.

Desde el Gobierno, en tanto, defienden la reducción impositiva al sostener que incentivará la formalización, ampliará la base tributaria y dinamizará la economía.

El debate legislativo coincide con un fuerte impulso oficial a la minería como motor de inversiones. Este miércoles, en una cumbre internacional sobre el sector, se anunció una inversión de USD 14.000 millones por parte de dos grandes compañías mineras globales. Además, funcionarios estadounidenses destacaron el potencial argentino como socio estratégico en minerales críticos.

Durante ese mismo evento, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, destacó el rol de la Argentina y aseguró que el país “tiene capacidad para ser un socio clave” a nivel global.

“Es uno de los líderes globales en este sentido. Además, estar ubicado en el hemisferio occidental tiene un valor estratégico tanto para Argentina, pero obviamente también para Estados Unidos”, remarcó el funcionario republicano.

