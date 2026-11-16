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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que el Sector Público Nacional (SPN) cerró octubre con un superávit financiero de $1.578.627 millones.

Según detalló el funcionario, el resultado primario alcanzó los $1.931.156 millones. Tras descontar el pago de intereses de la deuda, que ascendió a $352.530 millones, el saldo final se ubicó en $1.578.627 millones.

A través de sus redes sociales, Caputo señaló que, entre enero y octubre, las cuentas públicas acumularon un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el financiero representó el 0,4%.

El resultado se enmarca en el compromiso asumido por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece una meta de superávit primario del 1,4% del PBI para todo el año. Sin embargo, las proyecciones contemplan un posible déficit en diciembre, debido al incremento estacional de las erogaciones vinculadas al pago de aguinaldos.

En ese sentido, el titular de Hacienda advirtió: “El dato del mes es consistente con el resultado incluido para este año en el Proyecto de Presupuesto 2027, dado el incremento estacional en el gasto primario que todos los años se observa en diciembre”.

Ingresos y gastos del Estado

De acuerdo con los datos oficiales, los ingresos totales del Sector Público Nacional sumaron $15.725.627 millones durante octubre, lo que representó una suba interanual del 31,2%.

Por su parte, el gasto primario llegó a $13.794.471 millones, con un incremento del 23,6% respecto del mismo período del año anterior.

Dentro de ese rubro, las prestaciones sociales concentraron $8.947.229 millones, un 29,8% más en términos interanuales. Entre los principales aumentos se destacaron las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, con una variación del 36%.

Los gastos de funcionamiento, en tanto, totalizaron $2.366.284 millones (+24%), mientras que las transferencias corrientes alcanzaron los $4.396.563,3 millones, con una suba del 24,7%.

En cuanto a los subsidios económicos, se destinaron $1.159.650 millones, un 11,4% más que un año atrás. De ese monto, $903.994 millones correspondieron al sector energético y los restantes $255.656 millones al transporte.

Finalmente, el gasto de capital se ubicó en $307.459 millones. En este apartado sobresalieron las obras de infraestructura eléctrica (+159,8%), y las hídricas (+38,4%).

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