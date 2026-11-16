La ruptura de Rusherking y María Becerra fue uno de los episodios sentimentales que más repercusión generó en la música urbana argentina; años después de aquella separación, el cantante decidió hablar, con más detalles, sobre lo sucedido.

Durante una entrevista con Nacho Elizalde para el ciclo “Primera cita”, el músico repasó distintos momentos de su vida personal y no esquivó las preguntas sobre uno de los romances más recordados de su carrera; aunque actualmente atraviesa una nueva etapa sentimental, la conversación lo llevó, inevitablemente, a recordar su historia con María.

“Cuando vine acá me puse de novio con María”, dijo, al recordar los comienzos de la relación que coincidieron con su llegada a Buenos Aires; sin embargo, al referirse al desenlace, reconoció que fue una experiencia que le dejó consecuencias. “Fue un lío, un lío que también me dejó, obviamente, consecuencias”, indicó.

Por primera vez, Rusherking se refirió de manera directa a uno de los episodios que habría desencadenado la ruptura; sin filtro, admitió que había estado con otra persona durante el noviazgo.“Pasó un tema ahí, que yo estuve con otra persona en el medio, en una fiesta”, reveló.

La confesión vuelve sobre una historia que, desde 2021, estuvo atravesada por especulaciones, indirectas y mensajes cruzados en las redes; en aquel momento, ambos artistas tenían una enorme exposición pública y cada movimiento de la pareja despertaba la atención de sus seguidores.

Becerra también había hecho referencia al engaño que sufrió en una relación anterior; sin mencionar directamente al cantante, la intérprete expresó una frase que generó una inmediata asociación con su historia sentimental. “Mi anterior pareja me engañó y yo también me enteré por TikTok”, lanzó.

Rusherking, por su parte, recordó el impacto que tuvo la exposición de aquel conflicto y cómo una situación que pertenecía a su intimidad terminó convirtiéndose en un tema de conversación masivo; durante la charla, también mencionó el lanzamiento de “Además de mí” y la cantidad de personas que seguían de cerca lo que sucedía.

“En el estreno había quinientas mil personas mirando, un millón de personas mirando; o sea, era una locura”, relató sobre la repercusión que alcanzó aquel momento.

Más allá de las confesiones sobre el pasado, el cantante dejó una declaración que llamó especialmente la atención: no descartó volver a encontrarse con María Becerra en el futuro; sin hablar de un acercamiento actual ni de una posible reconciliación amorosa, manifestó que le gustaría poder compartir un momento desde otro lugar, lejos de los conflictos que marcaron el final de la relación.

“Me gustaría que, en algún momento, en un futuro, quizá dejemos muchos problemas o cosas de lado y nos juntemos de vuelta”, aseguró.

En otro tramo de la charla, Rusherking también habló de su presente sentimental y confirmó que volvió a apostar al amor. “Estoy un poco nervioso, la verdad”, reconoció al comienzo de la entrevista, antes de responder sobre sus sentimientos: “Estoy amando. Estoy de novio”.

Sus declaraciones reabrieron el recuerdo de una de las rupturas más comentadas del ambiente musical y dejaron una reflexión sobre las consecuencias de aquella historia.

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