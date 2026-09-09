El mundo de los medios despidió este miércoles 9 de septiembre a Chiche Gelblung, quien murió a los 82 años. Una de las despedidas más emotivas llegó desde Crónica TV, donde Raúl Olmos, presidente del Grupo Olmos, recordó al periodista y destacó el legado que dejó durante décadas de trayectoria.

“Realmente es un día muy triste. Se fue un prócer. No hay palabras para describir lo que Chiche significó para Crónica. Todo lo que dio, su profesionalismo, su esperanza siempre, el fuego sagrado del periodismo”, expresó Olmos.

Olmos definió a Gelblung como un periodista que marcó cada espacio por el que pasó. “Era realmente un grande que donde pasaba dejaba huella. En cada medio por el que le tocó pasar, revolucionó la manera de comunicar y de conectar con la gente”, sostuvo.

Además, puso el acento en la ética de trabajo del conductor, que se mantuvo activo hasta sus últimos días. “Chiche no tenía horarios ni sabía lo que era descansar. Vivía por y para la noticia hasta sus últimos días; era el primero en pensar un enfoque y el último en irse”, recordó.

El titular del Grupo Olmos destacó la manera en que Gelblung encarnó el estilo del canal y revolucionó sus contenidos en Crónica HD. “Entendía el periodismo popular como nadie. En Crónica dejó una impronta imborrable porque lograba transformar la historia más simple de la calle en un hecho de enorme impacto social y cultural”, señaló.

Durante sus últimos años en Crónica, el periodista continuó realizando coberturas de gran relevancia y su pasión por estar cerca de la noticia se mantuvo incluso cuando su estado de salud ya era delicado.

“Recuerdo cuando quiso ir a la guerra en Ucrania y realmente no estaba en condiciones de salud y quiso ir igual. Era el fuego sagrado que lo llevaba a querer estar donde se genera la noticia. Lo mismo con el Mundial de Qatar. No había forma de contenerlo. Él quería ir y había que cuidarlo y bancarlo a la vez”, recordó Olmos.

En Qatar, además, quedó una imagen que sus compañeros recuerdan especialmente: los hinchas se acercaban para saludarlo y hasta se formaban filas para verlo. “Fue realmente muy emocionante ver cómo la gente lo quería”, señaló.

La decisión de cuidar su salud

Por su estado de salud, en el último tiempo se decidió disminuir su jornada laboral, una medida que Gelblung recibió con gran pesar porque el trabajo ocupaba un lugar central en su vida.

“Cuando le dijimos que tenía que reducir su cantidad de horas, casi se pone a llorar. Fue un golpe muy duro para él, pero lo estábamos haciendo por su salud”, recordó Olmos.

Para él, de esa manera también se cumplió uno de los últimos deseos de Gelblung: permanecer frente a las cámaras. “Su anhelo era prácticamente morir de pie, morir en la lucha”, resumió.

Por último, Olmos se refirió a lo que significa la partida de Chiche para los equipos del canal. “Para todos nosotros y para las nuevas generaciones del canal es una pérdida enorme, pero nos queda la enseñanza de su compromiso y esa mística de trabajo que siempre lo caracterizó”, expresó.

“Chiche es para siempre. Dejó una huella en Crónica y una impronta que va a permanecer por mucho tiempo”, concluyó Olmos.