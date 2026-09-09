Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde este viernes, 110 pacientes que realizan tratamiento de hemodiálisis en seis centros de NEFRA Medical Care en la Provincia de Buenos Aires podrán iniciar, retomar o continuar sus estudios mientras realizan sus sesiones de diálisis.

El programa “Escuela en Diálisis” comenzará en los centros de Morón, Guillón, Libertad, Merlo, Monte Grande y Ciudad Evita, con propuestas educativas para estudiantes de nivel primario y secundario.

La iniciativa se desarrolla en articulación con la Dirección de Educación para Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Silvia Vilta, y toma como antecedente la experiencia desarrollada por NEFRA Medical Care en Mendoza.

La escuela llega al lugar donde ocurre el tratamiento

Las clases se desarrollarán durante las sesiones de diálisis, de acuerdo con las condiciones de cada paciente y respetando los protocolos sanitarios correspondientes.

Los docentes fueron capacitados para trabajar en este contexto y adaptar las propuestas pedagógicas a los tiempos y necesidades de cada estudiante.

La propuesta parte de una idea concreta: si el tratamiento ocupa una parte importante de la rutina de una persona, la escuela puede acercarse hasta ese lugar.

Así, las horas destinadas a la diálisis pueden convertirse también en tiempo para aprender, avanzar en los estudios y sostener una trayectoria educativa que podría quedar interrumpida por las exigencias del tratamiento.

De Izq. a der.: Prof. Silvia Vilta, directora de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la Provincia de Buenos Aires; Dra. Dora María Agüero, directora Medica Nacional de NEFRA Medical Care y el Cdor. Sebastián Rosende, Gerente General de Nefra Medical Care. FOTOS: CARLOS VENTURA

Para Sebastián Rosende, el programa nació justamente de esa mirada sobre el acompañamiento a los pacientes:

“Cada paciente tiene una historia, una familia, sueños y proyectos. Y nuestro desafío también es ayudarlos a que puedan seguir adelante con ellos.”

La experiencia desarrollada en Mendoza mostró que es posible transformar el tiempo del tratamiento en una oportunidad para aprender, avanzar y cumplir objetivos.

Y ahora esa experiencia llega a Buenos Aires con un nuevo desafío: que más pacientes puedan seguir construyendo sus proyectos mientras reciben su tratamiento.

De Mendoza a Buenos Aires

La experiencia de “Escuela en Diálisis” comenzó en Mendoza, donde pacientes en tratamiento de hemodiálisis pudieron acceder a propuestas educativas dentro de los centros de atención.

Ahora, el programa inicia una nueva etapa en seis establecimientos de la Provincia de Buenos Aires. A partir de esta primera implementación, el objetivo es ampliar progresivamente la propuesta a otros centros de NEFRA en la provincia.

Para Dora Agüero, Directora Médica Nacional de NEFRA Medical Care, el programa es también una muestra de lo que puede lograrse cuando salud y educación trabajan en conjunto:

“Escuela en Diálisis demuestra que el trabajo conjunto entre el sector público y el privado puede generar nuevas oportunidades y garantizar el derecho a la educación. Es una iniciativa que promueve la inclusión y mejora el día a día de los pacientes renales, acompañándolos también en la construcción de un futuro con más posibilidades.”

Del evento participaron personal médico, pacientes “alumnos” y autoridades provinciales y de NEFRA Medical Care. FOTOS: CARLOS VENTURA

Estudiar también es parte de seguir adelante

Para una persona que debe concurrir regularmente a diálisis, sostener los estudios puede ser un desafío. Los tiempos del tratamiento, los traslados y las exigencias de la vida cotidiana pueden hacer difícil continuar una trayectoria educativa.

Por eso, acercar la escuela al centro de diálisis permite que el tratamiento y la educación puedan convivir.

Desde la Dirección de Educación para Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores de la Provincia de Buenos Aires, Silvia Vilta destaca la importancia de generar propuestas que garanticen el acceso a la educación en distintos contextos:

“Pensamos la educación para adultos como una propuesta abierta que garantiza el derecho a aprender. En el Día Internacional de la Alfabetización, este compromiso se refleja en las políticas que impulsan el gobernador Axel Kicillof y la ministra Flavia Terigi, con inversión en herramientas y espacios y garantizando el pago a los docentes que hacen posible ampliar derechos y transformar el futuro de nuestros estudiantes. En este camino, la articulación con NEFRA Medical Care nos permite seguir generando nuevas oportunidades.”

Pero el intercambio no ocurre solamente entre estudiantes y docentes. También quienes enseñan encuentran una experiencia diferente en este espacio.

Erica Paz, docente de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, lo resume desde su propia experiencia:

“Ser docente de Lengua y Literatura de estudiantes adultos que realizan diálisis genera un intercambio de aprendizajes muy valioso. Ellos transitan sus trayectorias educativas y yo, como educadora, también aprendo de sus experiencias y de todo lo que la vida les ha enseñado.”

Su testimonio muestra otra dimensión del programa: la escuela como espacio de encuentro, aprendizaje y construcción de nuevos proyectos, incluso dentro de un ámbito destinado al tratamiento de una enfermedad crónica.

Una escuela que acompaña proyectos de vida

Con esta nueva etapa, NEFRA Medical Care y la Dirección de Educación para Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores amplían una experiencia que busca que estudiar siga siendo posible aun cuando la vida cotidiana esté atravesada por un tratamiento de salud.

El programa comienza en seis centros bonaerenses y alcanza inicialmente a 110 pacientes, que tendrán la posibilidad de iniciar, recuperar o continuar un proyecto educativo.

Porque hacer diálisis no significa poner la vida en pausa.

También significa poder seguir aprendiendo, proyectando y construyendo un futuro.