Luego de decidir apostar de nuevo al amor, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa viven su romance a pleno, y así lo demostró el polista con un posteo a pura pasión.

A través de Instagram, donde acumula 22.300 seguidores y que mantiene con su perfil privado, Pepa publicó una historia en blanco y negro de una de las visitas de la modelo a la cancha de polo; la imagen, habla por sí sola: después de una de las performances del hombre de 45 años, recibe el beso apasionado de su enamorada, quien lo apoya de manera incondicional en su carrera deportiva.

En este nuevo ciclo, la pareja se muestra cada vez más estable, protagonizando apariciones conjuntas tanto en eventos destacados como en ocasiones familiares y acompañándose en los hitos importantes de sus vidas.

La foto y el gesto de Pepa, junto al mensaje musical, funcionaron como síntesis del presente de la pareja; la exposición conjunta en celebraciones, eventos y ámbitos privados ya es parte de la narrativa compartida, mostrando que Pampita y Pepa han encontrado una forma de acompañarse y de volver visible ese camino, cada vez más firme y compartido.

Este posteo se dio horas después de que Carolina contara el gran paso que dieron como pareja, con la intención de dejar de tener kilómetros entre ellos.

