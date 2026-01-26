Un inesperado cruce entre Marcela Tauro y Marixa Balli quedó al descubierto en “Infama” (América TV), cuando la periodista contó un desencuentro que tuvo con la bailarina, actual participante de “MasterChef Celebrity” (Telefe), por una invitación que no prosperó; en este marco, Tauro asumió su error públicamente. “Empecé el programa pidiéndole perdón; fui una maleducada”, al referirse a la propuesta de cocinar juntas en el reality.

La panelista explicó que, la invitación, coincidió con compromisos laborales y un viaje personal. “Ella me convocó para ir un día al programa y, yo, me iba de viaje; en vez de decir ‘ahora no puedo’, tenemos tan incorporada la cultura del laburo que agarré todo, llamé al canal, iba a estar 7 horas y, a la madrugada, viajaba”, reveló.

Además, sumó el costado emocional de ese momento: “Fue un viaje muy emotivo con mi hermana, porque necesitábamos apapucharnos mucho”, y, reconoció su falta: “Estuve guaranga, yo, que no le contesté; le tendría que haber dicho ‘muchas gracias por pensar en mí’”.

Por su parte, Balli también dio su versión y, con humor, indicó: “Marcela, te voy a matar”, antes de explicar su decepción. “Yo esperaba que me llame cuando pedí cocinar con ella; hablamos y, después, me enteré cuando salió a hablar por la televisión que no venía; me tendrías que haber dicho, ‘Maru, no voy a poder cocinar’, y, listo… Esperaba ese llamadito”, confesó la participante del programa culinario.

La actriz remarcó el vínculo de confianza que las une desde hace años. “Nos conocemos de toda la vida, pero, te juro, que me sorprendió; tiene mucho código y, cuando me enteré todo por televisión, dije ‘¿qué pasó?’”, y aclaró que no hubo enojo, aunque sí desconcierto: “No me enojé, pero somos mujeres grandes y, creo, que tenemos un código de muchos años en esto… en estos cuerpos, hay mucho código”. Con el correr de las horas, el tema quedó saldado: “Está todo más que bien, pero me sorprendió”, reiteró Balli, mientras que, Tauro, cerró con autocrítica: “Le pido disculpas; tiene toda la razón y yo no”.

En tono distendido, Marcela reconoció su poca afinidad con la cocina: “No sé cocinar, la iba a embarrar”, y, recordó, entre risas: “Cuando ella me convocó, me dijo ‘mirate videos sobre condimentos’, lo único que me faltaba… Le agradezco por haberme tenido en cuenta, es bueno siempre que te llamen”. Sobre su rutina en casa, explicó: “Cocino, pero básico… Le cocino yo o, sino, delivery”, y, admitió: “Mi hijo está mal acostumbrado porque, mi mamá, cocinaba como los dioses; yo no heredé ese don, pero gustaría aprender y no tengo tiempo”.

Mientras tanto, Marixa atraviesa un gran presente en el reality: aunque nunca fue fanática de la cocina y suele elegir platos simples, su evolución sorprendió a los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular; en lo que va de la competencia, ya consiguió dos medallas como “mejor plato”: una de oro y otra de plata.

