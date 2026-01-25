Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sofía Gala cumplió 39 años y, Fito Páez, le dedicó un saludo a través de sus redes, mensaje por el cual comenzaron a surgir rumores de romance.

“¡Feliz cumpleaños, Sofi Gala Castiglione! El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo”, escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

En el posteo, incluyó una foto de ambos en un avión, lo cual dejó en evidencia que ya hicieron un viaje juntos.

Por su parte, ella reaccionó a la publicación y, también, fue muy cariñosa en su mensaje. “¡Te lo digo de nuevo! ¿Podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo”, manifestó

Cabe destacar que, en agosto del 2025, el músico se separó de Eugenia Kolodziej, después de 10 años de relación

El día que Sofía Gala fue tapa por fumar marihuana en un recital de Fito Páez

Durante un show de Páez, el 30 de abril de 2011 en GEBA, Sofía Gala empezó a armar un cigarrillo de marihuana, junto a dos amigos, y fue retratada por un fotógrafo del diario Libre; la imagen, fue publicada en la tapa del diario, el 4 de mayo, bajo el titular “Sofía Gala Porro” y, los famosos, salieron tanto a defenderla como a atacarla.

Su propia madre, Moria Casán, fue una de las que la respaldó. “No me molesta que Sofía fume marihuana. Por supuesto que, el abuso de las drogas, no es nada bueno, pero ella sabe cuándo parar. De vez en cuando, yo también fumo; no soy adicta, pero me relaja y me divierte un poquito”, le contó, en ese entonces, a Jorge Rial en Ciudad Gótik (AM 910).

“Yo he probado todo y, si no hubiera sabido manejarlo con la edad que tengo, estaría quemada. Yo tengo mucho control sobre mi persona. Todos podemos probar un montón de cosas”, añadió la diva.

Apenas cuatro meses después, la chica, se arrepintió. “Fui una boluda”, le dijo a Cora Debarbieri cuando le preguntó en “Intrusos” cómo había vivido todo lo que había pasado después de la tapa del diario.

