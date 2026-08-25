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El ajedrecista argentino Faustino Oro derrotó al noruego Magnus Carlsen en un encuentro amistoso disputado en la plataforma Chess.com y volvió a sumar un hecho destacado a su corta pero exitosa carrera internacional.

El enfrentamiento entre la joven promesa de 12 años y el número uno del ranking mundial estuvo compuesto por ocho partidas, bajo el formato de tres minutos por jugador y sin incremento de tiempo (3+0).

En una serie marcada por la velocidad y la exigencia, Carlsen se quedó con la victoria general tras conseguir cuatro triunfos y tres empates. Sin embargo, Oro logró imponerse en el quinto duelo de la jornada. El resultado final fue 4-1.

La relación entre ambos jugadores ya cuenta con varios antecedentes. Carlsen mostró interés por el talento del joven radicado en España durante el Mundial por equipos disputado en Hong Kong y, posteriormente, lo recibió en Oslo, donde destacó públicamente su madurez y su comprensión del juego pese a su corta edad.

“Faustino es mucho mejor de lo que era Messi a los 12. Está en una buena senda, debe disfrutarlo. Un día, Messi va a tener suerte de ser comparado con él”, sentenció tras aquel encuentro.

Con apenas 12 años, Faustino Oro continúa consolidándose como una de las grandes promesas del ajedrez mundial. Se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia, con 12 años, 6 meses y 26 días, y también es el jugador de menor edad en superar los 2500 puntos de ELO en las tres modalidades oficiales: clásica, rápida y blitz.

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