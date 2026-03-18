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La Cámara Nacional Electoral, en conjunto con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), realizó un seminario de evaluación sobre la implementación de la Boleta Única Papel en las elecciones legislativas de 2025 y sus perspectivas frente a las elecciones presidenciales de 2027.

El encuentro reunió a autoridades electorales, referentes políticos, especialistas nacionales e internacionales y representantes del ámbito académico con el objetivo de analizar los primeros resultados de la aplicación del nuevo instrumento de votación, intercambiar experiencias comparadas y reflexionar sobre los desafíos institucionales y operativos que plantea su consolidación en el sistema electoral argentino.

Alejo Ramos Padilla, Maximiliano Abad, María Romilda Servini, Patricia Bullrich. FOTO: CÁMARA ELECTORAL

La apertura estuvo a cargo del presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto R. Dalla Via y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli; quienes fueron presentados por la secretaria general del CARI, Lila Roldán Vázquez.

El seminario incluyó una conferencia internacional a cargo de Marta Cartabia, presidenta de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en la que se analizaron estándares internacionales y buenas prácticas en materia de administración electoral. La misma fue presentada por Simona Granata-Menghini, secretaria de la Comisión de Venecia.

Sebastián Galmarini, Daniel Pablo Bensusán, Giselle Castelnuovo y Silvia Lospenatto. FOTOS: CÁMARA ELECTORAL

Posteriormente se desarrolló el panel “La boleta única papel en las elecciones nacionales y la democracia interna partidaria”, moderado por Ignacio Miri, secretario de redacción del diario Clarín, en el que participaron el senador nacional, Daniel Pablo Bensusán, la diputada nacional, Giselle Castelnuovo, el diputado nacional, Sebastián Galmarini y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Silvia Lospenatto.

Presentados por Jorge Liotti, secretario de Redacción del área de Política y columnista del diario La Nación, también se refirieron e intercambiarion ideas respecto a la boleta única papel frente a la elección presidencial, el senador nacional, Maximiliano Abad; la jueza con competencia electoral de la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini; el juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla y la senadora nacional, Patricia Bullrich.

La presentación estuvo a cargo de Lila Roldán Vázquez. FOTOS: CÁMARA ELECTORAL

El encuentro concluyó con una evaluación institucional en la que participaron el vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Corcuera; el juez de Cámara Daniel Bejas; el ex presidente del CARI y actual miembro del Comité Consultivo, José Octavio Bordón y el presidente del CARI, Francisco de Santibañes.

Entre los presentes estuvieron representantes de la sociedad civil y de la política como Argentina Debate, Poder Ciudadano, CIPPEC, Red Ser Fiscal, Pulsar UBA, Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho UBA; Ramiro González, Roberto Requejo, Adrián González, Alejandro Tullio, Miguel Ángel Pichetto, Ricardo Gómez Diez, Malena Galmarini, Jesús Rodríguez, Daniel Salvador y Ana María Mustapic, entre otros.

Daniel Bejas, Santiago Corcuera, Francisco de Santibañes y José Octavio Bordón. FOTO: CÁMARA ELECTORAL

La jornada permitió generar un ámbito plural de reflexión institucional sobre la implementación de la boleta única papel, su impacto en el sistema electoral argentino y los desafíos que plantea su aplicación en los próximos procesos electorales.

Tres puntos claves

Según pudo saber La Opinión Austral, entre los temas abordados también se puso sobre la mesa el aporte a los partidos políticos. En la actualidad, son de carácter público privado; lo que se propone es que sea solamente con aporte privado, pero para que pase, se tendría que reformar la Constitución Nacional. Hoy, actualmente, todos los jueces electorales son los que controlan que se cumpla.

También se discutió si habrá o no PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en las próximas elecciones. Si siguen se seguiría llamando PASO pero cambiaría el concepto de la O, pasaría de Obligatoria a Optativa.

Por su parte, Patricia Bullrich propuso que los partidos políticos no tengan más afiliados. Por poner un ejemplo, cabe recordar que en Santa Cruz los partidos tienen que tener alrededor de 1074 afiliados para ser un partido político y participar de las elecciones. En la provincia de Buenos Aires, 4 mil afiliados cada partido.

En caso que los partidos no tengan afiliados, una pregunta que habrá que hacer es cómo se resolverá la salud democrática de cada partido, las reuniones, asambleas, las discusiones internas, básicamente el debate institucional que deben tener. En caso que se avance con esa medida, será un gran desafío que hasta obligaría a cambiar sus cartas orgánicas.

Juan Manuel Abal Medina, Claudio Vázquez, Miguel Contreras, Miguel Ángel Pichetto, Pablo Tonelli, entre otros.

Santa Cruz

El distrito patagónico estuvo representado por el juez Claudio Vázquez, el magistrado ya había trabajado activamente en la implementación de la Boleta Única Papel en las elecciones de medio término de octubre del 2025 en Santa Cruz junto a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal de Río Gallegos.

Vázquez saluda a Santiago Hernán Corcuera, vicepresidente de la CNE.

“La BUP es un método transparente y simple. Lo que tratamos de hacer es agilizar el trámite de votación, que sea con la fluidez suficiente como para que el elector no tenga que estar esperando por mucho tiempo en los patios (de las escuelas) o en el lugar de votación”, acotó.

En tanto, consultado por La Opinión Austral, Claudio Vázquez sostuvo: ”Es positivo que se trate una reforma electoral en forma prematura y no en un año eleccionario”. Asimismo, indicó: “Los jueces federales no van a estar obligados a tomar decisiones sobre la fecha de las elecciones”.

Finalmente, manifestó: “Es saludable que en este tratamiento estuvieron los tres poderes del Estado, el legislativo, judicial y Ejecutivo”.

El juez Claudio Vázquez participó del evento junto a los político Juan Manuel Abal Medina y Pablo Tonelli, Miguel Contreras juez Federal de Catamarca y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto