La pesquería argentina acaba de lograr lo impensado: por primera vez en la historia, una actividad productiva nacional se ubica en el centro de la escena cinematográfica mundial.

La iniciativa ideada, solventada y producida en su totalidad por capitales privados de la industria argentina llevará al público global la épica cotidiana de la extracción del langostino patagónico.

“Captura Salvaje” recorre desde todos los ángulos la cadena del langostino (la especie que

genera en el país casi US$ 1.000 millones en exportaciones anuales) mostrando la dureza

del trabajo en alta mar, el sacrificio de las tripulaciones, la vida a bordo de los barcos

tangoneros, el desembarco en los puertos patagónicos y el camino hacia los principales

mercados del mundo.

Raúl “Tato” Cereseto, empresario y productor del documental. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Chubut

El equipo de rodaje de la productora Storylab, a cargo de Ignacio “Nacho” Viale y bajo la

dirección de Diego Palacio, trabajó a destajo durante dos años en las ciudades de Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia para capturar la esencia de una actividad que sostiene más de 46.000 puestos de trabajo directos y posiciona a Argentina como principal exportador del crustáceo salvaje de todo el planeta.

La Opinión Austral supo que la primera temporada cuenta con seis capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno, centrados en el capital humano detrás de una de las pesquerías más relevantes del país.

Con un potencial en Prime Video de más de 158 millones de suscriptores en quince mercados estratégicos (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Francia, Italia, Polonia, Suecia, Países Bajos, Canadá, Australia, México, España, Bélgica y Austria), y otros 1.5 millones más de Flow en Latinoamérica, el documental se posiciona como la mayor ventana internacional jamás alcanzada por un sector productivo argentino.

Imágens del documental que se filmó en Chubutl.

Los especialistas en las plataformas televisivas y de streaming lo consideran también “un

hito internacional con muy pocos precedentes”, porque, aunque existen series como la

noruega “Billionaire Island”, una dramedy sobre el cultivo de salmón, o el reality

estadounidense “Deadliest Catch” sobre el cangrejo del mar de Bering, ninguna producción

previa en el mundo ha sido impulsada y financiada por la propia industria para mostrar con

orgullo y transparencia su actividad productiva.

Ese contexto, sumado a su emisión en la televisión abierta de nuestro país, hace que Argentina se convierta en uno de los escasos países que dan a su pesquería un protagonismo cinematográfico tan grande, ubicando al recurso patagónico en el podio de las historias contadas por las grandes aplicaciones de contenido multimedia.

“Pretendemos que el mundo conozca la historia de uno de nuestros tesoros más valiosos, también como parte de un homenaje a quienes se juegan la vida en el mar y a las comunidades patagónicas que crecen gracias a este recurso”, señaló Raúl Cereseto, referente del sector y principal precursor del documental” y aclaró que “todo se ha logrado sin subsidios ni aportes estatales, y sólo gracias al compromiso de los armadores, capitanes, tripulantes, científicos y empresarios que creyeron en esta visión”.

Contenido

La producción se nutre de entrevistas a pescadores, ingenieros navales, biólogos y cocineros; revela cómo se gestiona la pesquería para garantizar su sustentabilidad; y muestra la manera en que el langostino del sur argentino llega a restaurantes de Estados Unidos, España, China y Japón. Su narrativa acompaña las faenas en plena temporada, con escenas de temporales, naufragios, maniobras de pesca y la descarga de toneladas de crustáceos que luego se transformarán en delicados platos gourmet.

Además de su valor cultural, “Captura Salvaje” se concibió como una herramienta de promoción internacional. Se espera que la exposición ante millones de espectadores despierte el interés de compradores en destinos donde el langostino patagónico aún no tiene presencia significativa.

Según datos oficiales, en 2024 las exportaciones de langostino generaron US$ 988,6

millones y aportaron alrededor de US$ 59 millones en derechos de exportación al fisco

(alícuotas del 5 % al 9 % según el grado de elaboración). S egún los últimos datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre base INDEC, entre enero y octubre de 2025 las exportaciones de langostino argentino alcanzaron 104.472 toneladas por USD 752,2 millones, mostrando un ritmo similar al del año anterior y consolidándose como el principal generador de divisas del complejo pesquero, pese a la fuerte caída de precios internacionales”.

En ese marco, si el documental logra incrementar la demanda en apenas 5 % a 10 %, el sector podría sumar, en promedio, entre US$ 49 y 99 millones adicionales en ventas externas, mientras que las arcas nacionales recibirán US$ 2,9 a 5,9 millones extra en retenciones. Para una industria que ya vende a más de veinte países y que aspira a ganar espacio en mercados de alto valor como el Reino Unido, los Países Bajos o Corea del Sur, el estreno constituye una inversión promocional de alcance masivo.

En ese sentido, Raúl Cereseto, agregó un mensaje dirigido a los responsables de la política pública:“nuestro anhelo es que “Captura Salvaje” sirva como llamado de atención. Durante décadas la Argentina le ha dado la espalda al mar, sin comprender que la pesca puede ser una de las locomotoras de la reconstrucción económica” y, finalmente, concluyó diciendo que “ojalá, al ver reflejado en la pantalla el trabajo, la inversión y el potencial que tiene esta industria, el Estado decida mirar hacia el océano y aprovechar la oportunidad inmensa que tenemos frente a nuestras costas.”