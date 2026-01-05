Una grave estafa a turistas argentinos en Viña del Mar quedó al descubierto luego de que cerca de 200 familias denunciaran falsos alquileres en Reñaca, uno de los balnearios más visitados de Chile. Los afectados pagaron cifras que, en algunos casos, superaron el millón de pesos chilenos, pero al llegar a destino descubrieron que sus reservas nunca existieron.

El engaño se realizó bajo el nombre “Holiday Reñaca”, presentado en redes sociales como un supuesto resort o apart hotel ideal para argentinos que vacacionan en Chile. La propuesta incluía descuentos, atención personalizada, sitio web propio, correos con dominio empresarial e incluso enlaces a plataformas reconocidas como Booking.

El estafador también promocionaba los alquileres con reels en las redes sociales.

“Nos dijeron que no teníamos disponibilidad”

Uno de los damnificados, Sergio González, oriundo de Santiago del Estero, relató que realizó la reserva a fines de noviembre. “Cuando llegamos al momento del alojamiento nos dijeron que no había disponibilidad. Fue un impacto tremendo, ahí entendimos que era una estafa”, contó al medio chileno 24 Horas.

“Una impotencia total, porque uno confía en hacer con tiempo todas las reservas y cae con esto”, añadió.

Sergio González, uno de los argentinos estafados.

Otro turista, Ignacio Almenara, explicó que pagaron el total con un supuesto descuento del 20%: “Pagamos 1.330.000 pesos chilenos porque tenían una página verificada y un mail con dominio propio”.

En la misma línea, Martín Cabezón señaló que abonaron mediante un link de pago, pero jamás recibieron instrucciones de check-in ni información del departamento asignado.

Suplantación de identidad y uso fraudulento de Booking

Lo más preocupante del caso es que el estafador suplantó la identidad de un verdadero arrendador, Egon Pfaff, quien desde hace años alquila departamentos reales en Reñaca. El delincuente utilizó fotos auténticas, datos reales y buenas referencias del propietario para captar clientes.

“Los turistas estafados me contaron que había una página a mi nombre, con fotos de mis departamentos, y que habían pagado por internet creyendo que yo los estaba arrendando”, explicó Pfaff.

Uno de los eficios que mostraba el estafador y que pertenece realmente a Egon Pfaff.

El timador incluso insertaba links reales de Booking, donde sí aparecían comentarios verdaderos, pero redirigía a los usuarios a una página matriz falsa desde donde se concretaba la estafa.

Más de 200 familias afectadas

La agente inmobiliaria Valentina Funes, quien ayudó a varias familias a encontrar alojamiento de emergencia, aseguró que el número de víctimas sería superior a 200.

“Empezó a llegar muchísima gente desesperada. Por los contactos directos y los mensajes, calculamos al menos 200 familias afectadas”, afirmó.

Ante la situación, el verdadero propietario debió colocar advertencias visibles en Booking, alertando que sus departamentos solo se alquilan por esa plataforma o de forma directa.

Al percatarse que fue sorprendido, el estafador de decidió ofrecer disculpas a los afectados en una publicación y hasta le pidió perdón a Dios. Según él, lo hizo porque era necesario:

“Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño, y pido perdón por ello, sé que deberé paga en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mi este fin de año sabiendo lo que hice”, escribió.

En caso de caer en una estafa de este tipo, Valentina Funes recomendó hacer la denuncia correspondiente con la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y gestionar ante los bancos que desconozcan el pago para que les devuelvan el dinero.

Las autoridades chilenas investigan el caso y buscan al responsable, mientras agentes inmobiliarios advierten a los turistas —especialmente argentinos— que extremen precauciones: verificar comentarios, solicitar documentación del arrendador, pedir cédula de identidad y desconfiar de ofertas demasiado convenientes.

La nueva modalidad de estafa en Reñaca, frecuente en Europa y ahora detectada en Chile, deja una fuerte advertencia para quienes planean vacaciones en la región: reservar solo por plataformas oficiales y verificar siempre la autenticidad del alojamiento.