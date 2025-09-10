Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El karate tradicional volverá a concentrar miradas en Río Gallegos con la realización del XXXV Curso Nacional Zona Sur Patagónico de Karate Do JKA, que se desarrollará del 12 al 14 de septiembre en el gimnasio del Atlético Boxing Club, con la presencia destacada del maestro japonés Mitsuo Inoue, 8º Dan y figura clave de la Japan Karate Association (JKA) en Sudamérica.

Ediciones pasadas en el Atlético Boxing Club.

Organizado por la Asociación Shoto Yuku Santa Cruz (ASYSC) y AES Santa Cruz, el evento se ha convertido en uno de los encuentros formativos más importantes de la región para el estilo Shotokan JKA, y contará con la participación de practicantes de distintas ciudades de la Patagonia argentina y chilena, como Comodoro Rivadavia, Puerto Natales, Punta Arenas, Río Grande y Ushuaia.

En esta edición, se espera la presencia de más de 12 karatekas que rendirán exámenes de Dan —el grado de cinturón negro—, abarcando desde el 1º al 4º Dan JKA, con practicantes juveniles y adultos que acumulan desde pocos años hasta más de tres décadas de trayectoria. La jornada de exámenes será el sábado 13, tras una intensa agenda de clases que se desarrollará durante los tres días.

Cronograma oficial del curso y exámenes

Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del gimnasio del Atlético Boxing Club, ubicado en Provincias Unidas 106, con el siguiente cronograma:

Viernes 12

18:30 a 19:00 | Concentración

19:00 a 21:00 | Clase – Curso

Sábado 13

Domingo 14

08:30 a 09:00 | Concentración

09:00 a 10:30 | Clase – Curso

10:30 | Entrega de certificaciones

Una figura internacional con raíces en Santa Cruz

La llegada del Shihan Sensei Mitsuo Inoue a la provincia no es un hecho aislado. Su relación con Santa Cruz comenzó en 1980, y desde entonces ha visitado Río Gallegos de forma casi ininterrumpida, especialmente en los meses de septiembre y noviembre, liderando instancias de formación técnica y evaluación en distintos dojos de la región.

Inoue nació en Yokohama (Japón) en 1947 y se formó en karate en la Universidad de Komazawa, considerada una de las instituciones más prestigiosas en artes marciales. Desde joven eligió el camino de la enseñanza y la expansión del karate tradicional fuera de Japón. Hoy es Presidente de la JKA Sudamericana y titular de la Comisión Técnica de AES Argentina, con una vida entera dedicada a preservar el legado técnico y filosófico del maestro Gichin Funakoshi, considerado el padre del karate moderno.

Su presencia en este tipo de encuentros no solo asegura un alto nivel técnico, sino que fortalece los lazos entre generaciones de practicantes que reconocen en su figura un símbolo de coherencia, disciplina y continuidad del verdadero espíritu del karate-do.

Formación y valores

Durante los tres días del curso se dictarán clases divididas por niveles, tanto para practicantes en formación como para instructores, en jornadas que combinarán técnica básica, kata, kumite (combate) y fundamentos filosóficos del karate como arte marcial. El evento es abierto a la comunidad.

El curso se enmarca dentro de una tradición formativa que lleva décadas en Santa Cruz, con miles de practicantes formados bajo los lineamientos de la JKA, institución fundada en 1949 en Japón por discípulos directos de Funakoshi. A diferencia de otros estilos modernos más deportivos o de competición, el karate JKA conserva el enfoque clásico: una práctica exigente y respetuosa, orientada al crecimiento personal tanto físico como mental.

Examen de Dan: un paso clave en el camino del karateka

La instancia de exámenes que se llevará a cabo en el dojo privado del club contempla la evaluación de niños, jóvenes y adultos para grados que van desde el primer cinturón negro (1º Dan) hasta el cuarto Dan JKA, una distinción que solo alcanzan quienes acumulan décadas de práctica constante. Según informaron desde la organización, los candidatos provienen de distintas provincias y regiones, lo que reafirma el carácter federal y patagónico del encuentro.

Cada examen implicará no solo la evaluación técnica en katas y combate, sino también una observación sobre la actitud, la conducta y la comprensión de los principios filosóficos que guían el karate tradicional.

Un evento con fuerte anclaje regional

El curso es también una oportunidad para reunir a la familia del karate patagónico, generar instancias de intercambio entre escuelas y consolidar vínculos con dojos del sur chileno, cuya presencia es habitual en cada edición. La infraestructura del Boxing Club, sede histórica del karate en Río Gallegos, se prepara para recibir a instructores, practicantes y visitantes en un evento que combina tradición, técnica y comunidad.

La realización del XXXV Curso Nacional no solo representa una continuidad institucional, sino también un acto de reafirmación cultural. En tiempos de vértigo digital y consumo inmediato, un arte marcial que exige paciencia, constancia y humildad como el karate-do, encuentra en estos encuentros una forma de seguir transmitiéndose de generación en generación.

Del tatami a la vida cotidiana, el karate sigue marcando camino. Y Río Gallegos, como desde hace más de tres décadas, sigue siendo parte de esa historia.