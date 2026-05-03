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El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, fue distinguido por veteranos de la Guerra de Malvinas con la estatuilla “Soldado Maciel”, en un acto que puso en valor su postura frente a una situación diplomática que generó repercusión internacional.

El reconocimiento fue otorgado por excombatientes que participaban de la tradicional vigilia en San Andrés de Giles, “la capital nacional de la malvinización”, quienes destacaron el “compromiso del embajador con la causa Malvinas”. Según explicaron, la distinción no se entrega de manera habitual, sino a quienes sostienen con “firmeza, inteligencia y dignidad” la posición histórica argentina sobre las islas.

El episodio que motivó la distinción

El hecho que derivó en este homenaje ocurrió en enero de 2026, durante una actividad oficial en Francia. En ese contexto, Sielecki advirtió que detrás suyo se proyectaba un mapa en el que las Islas Malvinas aparecían como territorio británico.

Ante esa situación, el diplomático se negó inicialmente a hablar y planteó su rechazo, al considerar que esa representación vulneraba la soberanía argentina. Finalmente, el inconveniente se resolvió cuando el mapa fue cubierto, lo que permitió continuar con la actividad.

Ese gesto fue interpretado como una señal clara de defensa de los intereses nacionales en un ámbito internacional, lo que motivó el reconocimiento por parte de los veteranos.

“El mayor honor de mi vida”

Durante la ceremonia, Sielecki expresó su emoción al recibir la distinción y aseguró que se trató del “mayor honor” de su vida.

El embajador sostuvo que no se considera merecedor del reconocimiento, ya que —según sus palabras— actuó como lo haría “cualquier argentino bien nacido”. Además, remarcó el valor simbólico de ser distinguido por quienes combatieron en la guerra de 1982.

Para los veteranos, la actitud del embajador no fue un hecho menor. Por el contrario, la interpretaron como una reafirmación concreta de la postura argentina frente a una disputa histórica.

El reconocimiento entregado busca, precisamente, destacar ese tipo de acciones que, aún en escenarios formales y protocolarios, sostienen el reclamo de soberanía y mantienen viva la causa Malvinas en el ámbito internacional.

Entrega de un pin de Malvinas al Emabajador, en agradecimiento a su defensa de la soberanía.

Trayectoria y formación del embajador

Ian Sielecki, de 35 años, cuenta con una sólida formación académica en Europa vinculada a la política y la administración pública. Realizó la licenciatura en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París, continuó su formación en la Universidad de Cambridge y completó una maestría en Administración Pública en Francia.

Durante su etapa académica, se desempeñó como presidente de la Asociación Trasatlántica de Debates y participó en competencias en la Universidad de Cambridge, donde defendió la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, una postura que mantuvo a lo largo de su carrera.

El embajador se interesó en la tarea de concientización de los veteranos

En el marco de la distinción, el embajador también participó de un recorrido por la sala de Malvinas del museo donde se realizó el acto. Allí recibió distintos obsequios por parte de los veteranos, entre ellos un mate grabado, una caja de alfajores “Héroes de la Patria” y remeras alusivas a la vigilia y a la causa Malvinas.